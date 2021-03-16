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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601427782.html
На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса
На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности, сообщает... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:33
2021-03-16T10:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
бретань
франция
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности, сообщает министерство здравоохранения республики.Отмечается, что этот вариант было сложно выявить. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат."Новый вариант… был выявлен в больничном центре (в коммуне – ред.) Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта (там – ред.) было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", - говорится в заявлении на сайте минздрава Франции.Согласно предварительным данным, специалисты не делают вывод "ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться", чем у "изначального" варианта. Специалисты занимаются дальнейшим анализом вируса и планируется установить опытным путем, как этот вариант реагирует на "вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений".Французские специалисты отнесли этот варианта вирус к начальной категории Всемирной организации здравоохранения - "варианты под наблюдением" (VUI). После оценки экспертов в случае его особых свойств его могут отнести к категории "проблемных вариантов" (VOC).Власти Франции уже передали сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения, указывает ведомство.Всего в стране выявлено более четырех миллионов случаев COVID-19, скончались чуть менее 90,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601408844.html
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коронавирус covid-19, бретань, франция, в мире

На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса

10:33 16.03.2021
 
© REUTERS / Benoit TessierМедицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция
Медицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности, сообщает министерство здравоохранения республики.
Отмечается, что этот вариант было сложно выявить. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.
"Новый вариант… был выявлен в больничном центре (в коммуне – ред.) Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта (там – ред.) было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", - говорится в заявлении на сайте минздрава Франции.
Согласно предварительным данным, специалисты не делают вывод "ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться", чем у "изначального" варианта. Специалисты занимаются дальнейшим анализом вируса и планируется установить опытным путем, как этот вариант реагирует на "вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений".
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Французские специалисты отнесли этот варианта вирус к начальной категории Всемирной организации здравоохранения - "варианты под наблюдением" (VUI). После оценки экспертов в случае его особых свойств его могут отнести к категории "проблемных вариантов" (VOC).
Власти Франции уже передали сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения, указывает ведомство.
Всего в стране выявлено более четырех миллионов случаев COVID-19, скончались чуть менее 90,8 тысячи человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19БретаньФранцияВ мире
 
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