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В России впервые выявили штамм коронавируса из ЮАР
В России впервые выявили штамм коронавируса из ЮАР
В России обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T06:14
2021-03-16T11:51
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Также специалисты нашли 16 других мутаций, добавили в ведомстве.Десятого марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России на тот момент не было образца из ЮАР."Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штаммы считаются более заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.
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здоровье, москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России впервые выявили штамм коронавируса из ЮАР

06:14 16.03.2021 (обновлено: 11:51 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", — говорится в релизе.

Также специалисты нашли 16 других мутаций, добавили в ведомстве.
Десятого марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России на тот момент не было образца из ЮАР.
"Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штаммы считаются более заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.
Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.
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