https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601408844.html

В России впервые выявили штамм коронавируса из ЮАР

В России впервые выявили штамм коронавируса из ЮАР

В России обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T06:14

2021-03-16T06:14

2021-03-16T11:51

здоровье

москва

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Также специалисты нашли 16 других мутаций, добавили в ведомстве.Десятого марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России на тот момент не было образца из ЮАР."Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штаммы считаются более заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.

https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html

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здоровье, москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)