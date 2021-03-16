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Город в Каталонии объявил испанского короля Фелипе VI персоной нон грата
Город в Каталонии объявил испанского короля Фелипе VI персоной нон грата
Правительство муниципалитета Сан-Кугат-дель-Вальес в автономном сообществе Каталонии объявило "персоной нон грата" испанского короля Фелипе VI, сообщает местное РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:09
2021-03-16T16:09
2021-03-16T16:28
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство муниципалитета Сан-Кугат-дель-Вальес в автономном сообществе Каталонии объявило "персоной нон грата" испанского короля Фелипе VI, сообщает местное издание Tot Sant Cugat.Решение было принято в понедельник на плановом пленуме городского совета. Инициативу поддержали представители трех партий, выступающих за независимость Каталонии, партия "Граждане" и социалисты проголосовали против, "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) воздержались.Депутаты партий "Вместе за Сан-Кугат" и "Кандидатура народного единства", в частности, заявили, что монархия как антидемократический институт, базирующийся на наследственном праве, выступает "наследницей франкистского режима"."Мы не можем объявить персоной нон грата конкретного человека. Если бы речь шла об институте, мы бы это сделали", - объяснила решение воздержаться глава местного отделения ERC Жемма Аристой, которая тем не менее подвергла критике "коррупцию Бурбонов".В итоге усилиями сторонников независимости Сан-Кугат-дель-Вальес был объявлен республиканским и антимонархическим городом.Монархия в Испании переживает не лучшие времена: в отношении почетного короля Хуана Карлоса открыто три расследования по поводу возможной коррупции и отмывания денег. Ранее стало известно, что правительство Испании и оппозиционная Народная партия ведут конфиденциальные переговоры с королевским домом относительно модернизации института монархии.
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король фелипе vi, каталония, испания, в мире
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Правительство муниципалитета Сан-Кугат-дель-Вальес в автономном сообществе Каталонии
объявило "персоной нон грата" испанского короля Фелипе VI
, сообщает местное издание Tot Sant Cugat
.
Решение было принято в понедельник на плановом пленуме городского совета. Инициативу поддержали представители трех партий, выступающих за независимость Каталонии, партия "Граждане" и социалисты проголосовали против, "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) воздержались.
Депутаты партий "Вместе за Сан-Кугат" и "Кандидатура народного единства", в частности, заявили, что монархия как антидемократический институт, базирующийся на наследственном праве, выступает "наследницей франкистского режима".
"Мы не можем объявить персоной нон грата конкретного человека. Если бы речь шла об институте, мы бы это сделали", - объяснила решение воздержаться глава местного отделения ERC Жемма Аристой, которая тем не менее подвергла критике "коррупцию Бурбонов".
В итоге усилиями сторонников независимости Сан-Кугат-дель-Вальес был объявлен республиканским и антимонархическим городом.
Монархия в Испании
переживает не лучшие времена: в отношении почетного короля Хуана Карлоса открыто три расследования по поводу возможной коррупции и отмывания денег. Ранее стало известно, что правительство Испании и оппозиционная Народная партия ведут конфиденциальные переговоры с королевским домом относительно модернизации института монархии.