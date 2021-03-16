Конкурс имени Юрия Левитана объявил экспертное жюри
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Международный конкурс "Герои нашего времени" для журналистов и блогеров имени Юрия Левитана назвал состав своего экспертного жюри. В него вошли титулованные российские журналисты, теле- и радиоведущие и известные медиаэксперты.
Среди них - генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев; известный российский журналист, телеведущая Арина Шарапова; российский журналист, писатель, радиоведущий Армен Гаспарян; генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; российский журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс; популярный блогер, певица и актриса Аниса Муртаева; российский журналист, телеведущий, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений Ревенко; российский журналист, радиоведущий, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik Алексей Орлов; российский писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков; знаменитый диктор и телеведущая, легенда, лицо и голос страны Анна Шатилова.
Члены жюри поделились своими ожиданиями от конкурса и рассказали, почему они решили принять участие в жюри.
"Это очень важное и нужное начинание, которое отвечает нашему времени. Мы в той стадии развития нашего общества, когда мы должны ответить на вопрос, кто для нас является героем нашего времени, определить это для себя. У каждого поколения и у каждого времени свои герои. Нет лучше подвига, чем отдать жизнь свою за други своя. Вот таких людей мы называем героями. Это наши современники, которые готовы к самопожертвованию, которых никто не заставляет, но они идут в "красную зону" и спасают жизни других. Это наши ребята, которые борются со злом 21 века – терроризмом. Это наши спортсмены, которые прославляют российский спорт. Это наши врачи и учителя, которые каждый день посвящают свою жизнь людям. Фразы наших героев Магомеда Нурбагандова "Работайте, братья!" и Романа Филиппова "Это вам за пацанов!" теперь известны каждому, и мы гордимся ими. О таких героях мы обязаны говорить, чтобы молодые люди понимали, что среди них есть такие же ребята, способные сделать шаг за пределы своих возможностей и пожертвовать собой ради других".
"Конкурс имени Юрия Левитана напоминает нам, что герои среди нас. Они не сдаются и каждый день своей жизнью показывают пример нам всем. Эта тема особенно близка для меня. Мой младший брат родился с легкой формой аутизма, ему 18 лет, и он многому научил меня и учит каждый день. Я поражаюсь искренности, доброте и незлопамятности этого человека. Считаю, что мы не должны забывать и о таких людях, которые несмотря на личные трудности остаются открытыми, добрыми и вдохновляют на добрые дела всех нас".
"Вот о таких незаметных героях чрезвычайно важно говорить. Это не только хорошая возможность еще раз рассказать о тех людях, которые живут рядом с нами и делают добрые поступки, но и возможность простимулировать людей к такого рода поступкам. Идея конкурса очень хорошая, потому что Юрий Левитан - это наш Учитель. Я застал еще советскую школу радио, когда на его работе учили. Сейчас, конечно, радио значительно поменялось, но тем не менее, я считаю, что память о нем нужно сохранять любыми способами. Такой конкурс – это очень хорошая история, тем более, если он откроет новые имена".
"Человек, выходящий к большой аудитории с экрана телевизора, из монитора компьютера или из радиоприемника, по определению должен быть не таким, как все. Да, безусловно, образ диктора и ведущего не так сакрален, как полвека назад, но всё равно в представлении зрителя, это люди особенные, обладающие некими специальными знаниями и, конечно, вызывающие доверие. Именно это последнее качество – способность вызывать доверие - навсегда останется главным критерием успеха в нашей профессии. Человека, которому доверяют ежедневно будут пускать в свою квартиру – в свою гостиную, столовую и даже спальню. Из уст такого человека будут согласны принимать новости о событиях, происходящих вокруг - и приятных, и драматических: от пандемии, санкций и ледяного дождя до победы Российской футбольной сборной. Он должен уметь информировать, просвещать, убеждать, развлекать, успокаивать и, конечно, не оставлять зрителя равнодушным. Такие люди очень нужны другим людям и стране, и у нас эти люди есть. Я верю, что конкурс имени великого Юрия Борисовича Левитана поможет нам сегодня найти самых лучших, самых сильных и самых убедительных".
О конкурсе
Международный конкурс имени Юрия Левитана "Герои нашего времени" стартовал 4 марта. Журналисты и блогеры могут представить свои работы в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Прием заявок продлится до 5 мая 2021 года. Подать заявку на участие и узнать подробности о конкурсе можно на странице проекта на сайте ria.ru.
Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
Информационными партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.
Союз журналистов России - один из крупнейших в Европе. Он объединяет около 100 тысяч человек. В СЖР входят 82 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений. Председатель Союза журналистов России - Соловьёв Владимир Геннадиевич.
Radioportal.ru был открыт 16 июля 2001 года Фондом независимого радиовещания. Сегодня это уникальный информационный, аналитический и коммуникационный Интернет-ресурс для всех, кто любит медиа - профессионалов медиаотрасли, специалистов всех медианаправлений, студентов профильных вузов.
Лаборатория медиа - уникальная платформа для выявления, поддержки и развития блогеров и талантливых молодых медийщиков, развития медиаотрасли и содействия развитию креативных индустрий (ранее – Международная ассоциация студенческого телевидения, МАСТ, организация, аккумулирующая и поддерживающая студенческие СМИ России).
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".