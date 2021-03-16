https://ria.ru/20210316/konkurs-1601366359.html

Конкурс имени Юрия Левитана объявил экспертное жюри

Конкурс имени Юрия Левитана объявил экспертное жюри

Международный конкурс "Герои нашего времени" для журналистов и блогеров имени Юрия Левитана назвал состав своего экспертного жюри. В него вошли титулованные... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:00

2021-03-16T11:00

2021-03-16T11:00

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

новости агентства

общество

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Международный конкурс "Герои нашего времени" для журналистов и блогеров имени Юрия Левитана назвал состав своего экспертного жюри. В него вошли титулованные российские журналисты, теле- и радиоведущие и известные медиаэксперты. Среди них - генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев; известный российский журналист, телеведущая Арина Шарапова; российский журналист, писатель, радиоведущий Армен Гаспарян; генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; российский журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс; популярный блогер, певица и актриса Аниса Муртаева; российский журналист, телеведущий, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений Ревенко; российский журналист, радиоведущий, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik Алексей Орлов; российский писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков; знаменитый диктор и телеведущая, легенда, лицо и голос страны Анна Шатилова.Члены жюри поделились своими ожиданиями от конкурса и рассказали, почему они решили принять участие в жюри. О конкурсеМеждународный конкурс имени Юрия Левитана "Герои нашего времени" стартовал 4 марта. Журналисты и блогеры могут представить свои работы в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Прием заявок продлится до 5 мая 2021 года. Подать заявку на участие и узнать подробности о конкурсе можно на странице проекта на сайте ria.ru.Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.Информационными партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа. Союз журналистов России - один из крупнейших в Европе. Он объединяет около 100 тысяч человек. В СЖР входят 82 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений. Председатель Союза журналистов России - Соловьёв Владимир Геннадиевич.Radioportal.ru был открыт 16 июля 2001 года Фондом независимого радиовещания. Сегодня это уникальный информационный, аналитический и коммуникационный Интернет-ресурс для всех, кто любит медиа - профессионалов медиаотрасли, специалистов всех медианаправлений, студентов профильных вузов.Лаборатория медиа - уникальная платформа для выявления, поддержки и развития блогеров и талантливых молодых медийщиков, развития медиаотрасли и содействия развитию креативных индустрий (ранее – Международная ассоциация студенческого телевидения, МАСТ, организация, аккумулирующая и поддерживающая студенческие СМИ России)."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210304/konkurs-1599791351.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/fotokonkurs-1597990423.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, новости агентства, общество