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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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В Мордовии открыли новое производство на мясоперерабатывающем комбинате
В Мордовии открыли новое производство на мясоперерабатывающем комбинате
Врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в запуске нового производства на мясоперерабатывающем комбинате (МПК) "Атяшевский" в Торбеевском районе,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T20:56
2021-03-16T20:56
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в запуске нового производства на мясоперерабатывающем комбинате (МПК) "Атяшевский" в Торбеевском районе, сообщает пресс-служба главы региона.Предприятие выпускает 300 наименований продукции, которая представлена в 77 регионах России, а также в Киргизии и Казахстане. Мощность производства составляет 800 тонн в сутки."Врио главы Мордовии осмотрел производственные площадки предприятия, многие из них по техническому оснащению не имеют аналогов в России. В рамках посещения предприятия состоялся запуск нового производства, в которое инвестировано 455 миллионов рублей. В новом цехе трудятся 360 человек, производство круглосуточное и ведется в четыре смены", - говорится в сообщении.Отмечается что всего на торбеевской площадке МПК работают 1 700 человек, средняя заработная плата - 35 тысяч рублей. Среди сотрудников много иногородних, специально для них построено четыре общежития."После открытия производства Здунов провел совещание с топ-менеджерами компании и ответственными за сельскохозяйственную отрасль членами регионального правительства, где обсуждались планы развития МПК "Атяшевский". До 2025 года сумма инвестиций Группы компаний "Талина", в которую входит МПК "Атяшевский", в экономику Мордовии может составить 50 миллиардов рублей. В планах группы компаний – продолжить развивать отрасли сельского хозяйства и переработки Мордовии. В том числе предполагается строительство 13 свинокомплексов и еще одного комбикормового завода", - отмечается в сообщении.Врио главы Мордовии подчеркнул значимость развития производства для республики и для района, отметив, что "это рабочие места с достойной заработной платой, это возможность для жителей сельской глубинки работать на своей родине и не уезжать на заработки в другие регионы".
https://ria.ru/20210311/mordoviya-1600851458.html
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артем здунов, республика мордовия, экономика

В Мордовии открыли новое производство на мясоперерабатывающем комбинате

20:56 16.03.2021
 
© Фото : портал Республики МордовияВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : портал Республики Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в запуске нового производства на мясоперерабатывающем комбинате (МПК) "Атяшевский" в Торбеевском районе, сообщает пресс-служба главы региона.
Предприятие выпускает 300 наименований продукции, которая представлена в 77 регионах России, а также в Киргизии и Казахстане. Мощность производства составляет 800 тонн в сутки.
"Врио главы Мордовии осмотрел производственные площадки предприятия, многие из них по техническому оснащению не имеют аналогов в России. В рамках посещения предприятия состоялся запуск нового производства, в которое инвестировано 455 миллионов рублей. В новом цехе трудятся 360 человек, производство круглосуточное и ведется в четыре смены", - говорится в сообщении.
Отмечается что всего на торбеевской площадке МПК работают 1 700 человек, средняя заработная плата - 35 тысяч рублей. Среди сотрудников много иногородних, специально для них построено четыре общежития.
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"После открытия производства Здунов провел совещание с топ-менеджерами компании и ответственными за сельскохозяйственную отрасль членами регионального правительства, где обсуждались планы развития МПК "Атяшевский". До 2025 года сумма инвестиций Группы компаний "Талина", в которую входит МПК "Атяшевский", в экономику Мордовии может составить 50 миллиардов рублей. В планах группы компаний – продолжить развивать отрасли сельского хозяйства и переработки Мордовии. В том числе предполагается строительство 13 свинокомплексов и еще одного комбикормового завода", - отмечается в сообщении.
Врио главы Мордовии подчеркнул значимость развития производства для республики и для района, отметив, что "это рабочие места с достойной заработной платой, это возможность для жителей сельской глубинки работать на своей родине и не уезжать на заработки в другие регионы".
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Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика МордовияЭкономика
 
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