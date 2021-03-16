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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210316/kolodets-1601434445.html
"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек
"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек
“Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти. Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле?
2021-03-16T12:00
2021-03-16T12:00
какая-то мистика
подкаст
москва
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"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек
“Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти. Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле?
audio/mpeg
"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек
“Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти. Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле?
audio/mpeg
О “Колодце трех рек” рассказывает диггер, добравшийся до него - экскурсовод и блогер Даниил Давыдов.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, москва

"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек

12:00 16.03.2021
 
Какая-то мистика
"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек
12:00
Читать ria.ru в
“Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти. Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле?
О “Колодце трех рек” рассказывает диггер, добравшийся до него - экскурсовод и блогер Даниил Давыдов.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
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