https://ria.ru/20210316/kolodets-1601434445.html

"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек

"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек

“Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти. Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле?

2021-03-16T12:00

2021-03-16T12:00

2021-03-16T12:00

какая-то мистика

подкаст

москва

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"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек “Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти. Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле? audio/mpeg

"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек “Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти. Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле? audio/mpeg

О “Колодце трех рек” рассказывает диггер, добравшийся до него - экскурсовод и блогер Даниил Давыдов.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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