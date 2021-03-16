Редкую краснокнижную птицу обнаружили в лесопарке на северо-западе Москвы
13:47 16.03.2021 (обновлено: 13:57 22.03.2021)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Краснокнижный клест-еловик был обнаружен в Серебряном бору на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На территории памятника природы "Серебряный бор" специалистом Мосприроды была замечена удивительная и редкая птица – клест-еловик или обыкновенный клест, который имеет 2 категорию редкости в Красной книге Москвы и считается малочисленным видом. Клест сидел на вершине сосны и напевал весеннюю песню. Именно благодаря необычным звукам специалист и заметил эту птицу. При токовании самец занимает верхнюю ветвь дерева, много поет, издавая при этом свисты вперемежку со скрипами и щебетанием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что примечателен клест своеобразным строением клюва: надклювье и подклювье скрещиваются между собой, и их острые концы выдаются по бокам. Подобный перекрещенный клюв – отличный пример узкой пищевой специализации.
"У клеста-еловика есть двойник – клест-сосновик. Оба вида имеют такой необычный клюв, который помогает клестам вскрывать шишки хвойных деревьев, добираясь до вкусных семян. Их окраска практически одинаковая, поэтому еловика и сосновика довольно трудно отличить друг от друга. Но сосновик крупнее и специализируется на шишках сосны, из-за чего его клюв более массивный. А еловик, как можно догадаться, предпочитает еловые шишки, которые проще вскрыть", - дополняется в сообщении.