https://ria.ru/20210316/klest-1602307391.html

Редкую краснокнижную птицу обнаружили в лесопарке на северо-западе Москвы

Редкую краснокнижную птицу обнаружили в лесопарке на северо-западе Москвы

Краснокнижный клест-еловик был обнаружен в Серебряном бору на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-16T13:47

2021-03-16T13:47

2021-03-22T13:57

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Краснокнижный клест-еловик был обнаружен в Серебряном бору на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На территории памятника природы "Серебряный бор" специалистом Мосприроды была замечена удивительная и редкая птица – клест-еловик или обыкновенный клест, который имеет 2 категорию редкости в Красной книге Москвы и считается малочисленным видом. Клест сидел на вершине сосны и напевал весеннюю песню. Именно благодаря необычным звукам специалист и заметил эту птицу. При токовании самец занимает верхнюю ветвь дерева, много поет, издавая при этом свисты вперемежку со скрипами и щебетанием", - говорится в сообщении.Отмечается, что примечателен клест своеобразным строением клюва: надклювье и подклювье скрещиваются между собой, и их острые концы выдаются по бокам. Подобный перекрещенный клюв – отличный пример узкой пищевой специализации.

https://ria.ru/20210124/krasnoknizhnye-1594475268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва