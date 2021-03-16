https://ria.ru/20210316/kitay-1601516710.html

Объем инвестиций в основные фонды в Китае в январе-феврале вырос на 35%

Объем инвестиций в основные фонды в Китае в январе-феврале вырос на 35%

За первые два месяца этого года объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос в годовом выражении на 35% до 4,52 триллиона юаней (порядка 695,3 миллиарда... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:05

2021-03-16T17:05

2021-03-16T17:05

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 16 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые два месяца этого года объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос в годовом выражении на 35% до 4,52 триллиона юаней (порядка 695,3 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.Этот показатель оказался на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.В частности, объем инвестиций в основные фонды в Китае в прошлом месяце увеличился на 2,43% по сравнению с январским показателем.В период с января по февраль инвестиции со стороны частного сектора поднялись на 36,4% в годовом исчислении до 2,62 триллиона юаней.Инвестиции в первичный сектор экономики увеличились на 61,3% в годовом исчислении, во вторичный - на 34,1%, в третичный - на 34,6%.Объем инвестиций в высокотехнологичные отрасли производства и услуги в сфере высоких технологий вырос на 50,3% и 49,8% в годовом исчислении соответственно.Инвестиции в основные фонды включают в себя капитал, вложенный в инфраструктуру, недвижимость, машиностроение и другие физические активы.

https://ria.ru/20210316/kitay-1601428421.html

https://ria.ru/20210315/proizvodstvo-1601342215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай