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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210316/kitay-1601516710.html
Объем инвестиций в основные фонды в Китае в январе-феврале вырос на 35%
Объем инвестиций в основные фонды в Китае в январе-феврале вырос на 35%
За первые два месяца этого года объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос в годовом выражении на 35% до 4,52 триллиона юаней (порядка 695,3 миллиарда... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:05
2021-03-16T17:05
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 16 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые два месяца этого года объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос в годовом выражении на 35% до 4,52 триллиона юаней (порядка 695,3 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.Этот показатель оказался на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.В частности, объем инвестиций в основные фонды в Китае в прошлом месяце увеличился на 2,43% по сравнению с январским показателем.В период с января по февраль инвестиции со стороны частного сектора поднялись на 36,4% в годовом исчислении до 2,62 триллиона юаней.Инвестиции в первичный сектор экономики увеличились на 61,3% в годовом исчислении, во вторичный - на 34,1%, в третичный - на 34,6%.Объем инвестиций в высокотехнологичные отрасли производства и услуги в сфере высоких технологий вырос на 50,3% и 49,8% в годовом исчислении соответственно.Инвестиции в основные фонды включают в себя капитал, вложенный в инфраструктуру, недвижимость, машиностроение и другие физические активы.
https://ria.ru/20210316/kitay-1601428421.html
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китай

Объем инвестиций в основные фонды в Китае в январе-феврале вырос на 35%

17:05 16.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 16 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые два месяца этого года объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос в годовом выражении на 35% до 4,52 триллиона юаней (порядка 695,3 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.
Этот показатель оказался на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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Китае устроили "показательную порку" недобросовестным производителям
В частности, объем инвестиций в основные фонды в Китае в прошлом месяце увеличился на 2,43% по сравнению с январским показателем.
В период с января по февраль инвестиции со стороны частного сектора поднялись на 36,4% в годовом исчислении до 2,62 триллиона юаней.
Инвестиции в первичный сектор экономики увеличились на 61,3% в годовом исчислении, во вторичный - на 34,1%, в третичный - на 34,6%.
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Промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 35%
Объем инвестиций в высокотехнологичные отрасли производства и услуги в сфере высоких технологий вырос на 50,3% и 49,8% в годовом исчислении соответственно.
Инвестиции в основные фонды включают в себя капитал, вложенный в инфраструктуру, недвижимость, машиностроение и другие физические активы.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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