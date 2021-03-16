https://ria.ru/20210316/kipr-1601442507.html

Кипр заявил о готовности закупить "Спутник V" после его одобрения в ЕС

Кипр заявил о готовности закупить "Спутник V" после его одобрения в ЕС

Совет министров Кипра решил закупить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса сразу после того, как ее одобрят компетентные европейские власти, сообщил... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:45

2021-03-16T11:45

2021-03-16T11:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

кипр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216794_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_b91d0b51c22f34190f70b6c4de579ebf.jpg

АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Совет министров Кипра решил закупить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса сразу после того, как ее одобрят компетентные европейские власти, сообщил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос в интервью радиостанции Кипрской радиовещательной корпорации CyBC (RIK)."Это будет двустороннее соглашение, которое было одобрено две недели назад. Этим вопросом занимается министр здравоохранения с официальными лицами. Как только будет получено одобрение, Кипр приступит к закупке определенного количества вакцины для удовлетворения потребностей страны", - сказал Кусиос.По его словам, первое количество определено и есть возможность его увеличения, но это будет определяться поставками других вакцин.Сейчас Кипр использует вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Применение вакцины AstraZeneca Кипр приостановил до 18 марта в связи с расследованием Европейским агентством лекарственных средств (EMA) инцидентов с пациентами, у которых после прививки из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, кипр, в мире