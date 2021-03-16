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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/kipr-1601442507.html
Кипр заявил о готовности закупить "Спутник V" после его одобрения в ЕС
Кипр заявил о готовности закупить "Спутник V" после его одобрения в ЕС
Совет министров Кипра решил закупить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса сразу после того, как ее одобрят компетентные европейские власти, сообщил... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:45
2021-03-16T11:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
кипр
в мире
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АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Совет министров Кипра решил закупить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса сразу после того, как ее одобрят компетентные европейские власти, сообщил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос в интервью радиостанции Кипрской радиовещательной корпорации CyBC (RIK)."Это будет двустороннее соглашение, которое было одобрено две недели назад. Этим вопросом занимается министр здравоохранения с официальными лицами. Как только будет получено одобрение, Кипр приступит к закупке определенного количества вакцины для удовлетворения потребностей страны", - сказал Кусиос.По его словам, первое количество определено и есть возможность его увеличения, но это будет определяться поставками других вакцин.Сейчас Кипр использует вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Применение вакцины AstraZeneca Кипр приостановил до 18 марта в связи с расследованием Европейским агентством лекарственных средств (EMA) инцидентов с пациентами, у которых после прививки из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, кипр, в мире

Кипр заявил о готовности закупить "Спутник V" после его одобрения в ЕС

11:45 16.03.2021
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Совет министров Кипра решил закупить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса сразу после того, как ее одобрят компетентные европейские власти, сообщил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос в интервью радиостанции Кипрской радиовещательной корпорации CyBC (RIK).
"Это будет двустороннее соглашение, которое было одобрено две недели назад. Этим вопросом занимается министр здравоохранения с официальными лицами. Как только будет получено одобрение, Кипр приступит к закупке определенного количества вакцины для удовлетворения потребностей страны", - сказал Кусиос.
По его словам, первое количество определено и есть возможность его увеличения, но это будет определяться поставками других вакцин.
Сейчас Кипр использует вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Применение вакцины AstraZeneca Кипр приостановил до 18 марта в связи с расследованием Европейским агентством лекарственных средств (EMA) инцидентов с пациентами, у которых после прививки из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ЕвросоюзКипрВ мире
 
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