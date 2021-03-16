Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210316/keshbek-1601493616.html
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, сообщила глава... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:37
2021-03-16T15:53
туризм
зарина догузова
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95aa4bf22b14df6dacf06b324e1e0ca9.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Программа частичного возврата денег, потраченных на отдых в России, стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В первом из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки по 10 января. По данным правительства, всего за это время граждане потратили на путевки 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.На третий этап правительство выделило еще два миллиарда рублей. Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице — от двух ночей, сумма возврата — 20 процентов стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/turizm-1596077209.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44d7c52bf3e90004f15953850a11f371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зарина догузова, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка

15:37 16.03.2021 (обновлено: 15:53 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Условия программы у нас прежние: можно получить до 20 процентов возврата, в максимуме — 20 тысяч рублей. Приобрести тур можно будет с момента старта программы, с 18 марта и вплоть до 15 июня. Отправиться в поездки, в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня", — пояснила она.

Программа частичного возврата денег, потраченных на отдых в России, стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В первом из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки по 10 января. По данным правительства, всего за это время граждане потратили на путевки 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.
На третий этап правительство выделило еще два миллиарда рублей. Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице — от двух ночей, сумма возврата — 20 процентов стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
Халльштатт, Верхняя Австрия - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 10:00Акценты
Туризм-2021: куда поедем? И поедем ли?
 
ТуризмЗарина ДогузоваНовости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния