https://ria.ru/20210316/keshbek-1601493616.html

Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка

Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка

Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, сообщила глава... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:37

2021-03-16T15:37

2021-03-16T15:53

туризм

зарина догузова

новости - туризм

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Программа частичного возврата денег, потраченных на отдых в России, стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В первом из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки по 10 января. По данным правительства, всего за это время граждане потратили на путевки 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.На третий этап правительство выделило еще два миллиарда рублей. Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице — от двух ночей, сумма возврата — 20 процентов стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/turizm-1596077209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)