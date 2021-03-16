https://ria.ru/20210316/karta-1601402538.html
Роскартография создаст сверхточную цифровую карту страны
Роскартография создаст сверхточную цифровую карту страны
Роскартография совместно с Научным центром геодезии и картографии создаст цифровую подробную карту России, а в течение пяти лет построит трехмерную карту... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T01:21
2021-03-16T01:21
2021-03-16T01:21
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскартография совместно с Научным центром геодезии и картографии создаст цифровую подробную карту России, а в течение пяти лет построит трехмерную карту страны, рассказал РИА Новости в первом интервью в должности генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин.По его словам, обжитые территории будут отсняты пилотируемой и беспилотной авиацией со сверхвысоким разрешением - от 14 сантиметров до полуметра."В предыдущий раз работы такого же масштаба проходили в нашей стране в 1960-1980-е годы", - рассказал Карутин.По его словам, на создание карты уйдет несколько лет, после чего она будет актуализироваться с периодичностью в 2-3 года.Параллельно Роскартография ведет лазерное сканирование территории страны. "Совместное использование лазерного сканирования и аэрофотосъемки позволяет сразу получать цифровую модель рельефа местности", - сказал Карутин.По его словам, "на составление такой (трехмерной - ред.) карты нам понадобится меньше пяти лет".
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ао «роскартография», россия, москва, технологии
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Роскартография совместно с Научным центром геодезии и картографии создаст цифровую подробную карту России, а в течение пяти лет построит трехмерную карту страны, рассказал РИА Новости в первом интервью в должности генеральный директор Роскартографии
Сергей Карутин.
"Нам совместно с отраслевым научным центром геодезии и картографии поручено создание единой электронной картографической основы страны - мультимасштабной карты, которая содержит максимально подробную информацию о всей территории России", - сказал он.
По его словам, обжитые территории будут отсняты пилотируемой и беспилотной авиацией со сверхвысоким разрешением - от 14 сантиметров до полуметра.
"В предыдущий раз работы такого же масштаба проходили в нашей стране в 1960-1980-е годы", - рассказал Карутин.
По его словам, на создание карты уйдет несколько лет, после чего она будет актуализироваться с периодичностью в 2-3 года.
Параллельно Роскартография ведет лазерное сканирование территории страны. "Совместное использование лазерного сканирования и аэрофотосъемки позволяет сразу получать цифровую модель рельефа местности", - сказал Карутин.
По его словам, "на составление такой (трехмерной - ред.) карты нам понадобится меньше пяти лет".