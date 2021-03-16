https://ria.ru/20210316/kann-1601530782.html
Режиссер Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля в этом году
Режиссер Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля в этом году
Американский режиссер Спайк Ли, который в 2020 году был назначен председателем жюри Каннского международного кинофестиваля, отмененного из-за пандемии, будет... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:52
2021-03-16T17:52
2021-03-16T17:52
культура
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каннский кинофестиваль
спайк ли
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американский режиссер Спайк Ли, который в 2020 году был назначен председателем жюри Каннского международного кинофестиваля, отмененного из-за пандемии, будет судить его и в 2021 году, сообщают организаторы."На протяжении многих месяцев неуверенности, через которые мы прошли, Спайк никогда не переставал поддерживать нас… Верный своим обязательствам американский режиссер пообещал поддержать нас, вернувшись на набережную Круазетт", - говорится в коммюнике.Смотр мирового кино в Канне в этом году должен пройти с 6 по 17 июля.
https://ria.ru/20210127/festival-1594860757.html
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новости культуры, каннский кинофестиваль, спайк ли, канны
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американский режиссер Спайк Ли, который в 2020 году был назначен председателем жюри Каннского международного кинофестиваля, отмененного из-за пандемии, будет судить его и в 2021 году, сообщают организаторы.
"На протяжении многих месяцев неуверенности, через которые мы прошли, Спайк никогда не переставал поддерживать нас… Верный своим обязательствам американский режиссер пообещал поддержать нас, вернувшись на набережную Круазетт", - говорится в коммюнике.
Смотр мирового кино в Канне в этом году должен пройти с 6 по 17 июля.