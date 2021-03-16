https://ria.ru/20210316/kann-1601530782.html

Режиссер Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля в этом году

Режиссер Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля в этом году

Американский режиссер Спайк Ли, который в 2020 году был назначен председателем жюри Каннского международного кинофестиваля, отмененного из-за пандемии, будет... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:52

2021-03-16T17:52

2021-03-16T17:52

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американский режиссер Спайк Ли, который в 2020 году был назначен председателем жюри Каннского международного кинофестиваля, отмененного из-за пандемии, будет судить его и в 2021 году, сообщают организаторы."На протяжении многих месяцев неуверенности, через которые мы прошли, Спайк никогда не переставал поддерживать нас… Верный своим обязательствам американский режиссер пообещал поддержать нас, вернувшись на набережную Круазетт", - говорится в коммюнике.Смотр мирового кино в Канне в этом году должен пройти с 6 по 17 июля.

https://ria.ru/20210127/festival-1594860757.html

канны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, каннский кинофестиваль, спайк ли, канны