https://ria.ru/20210316/kaluga-1601404581.html

Городской голова Калуги резко высказался о работе коммунальщиков

Городской голова Калуги резко высказался о работе коммунальщиков

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на совещании в управе заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни", сообщает портал... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T02:26

2021-03-16T02:26

2021-03-16T10:42

дмитрий денисов

россия

жкх

калуга

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Мэр Калуги назвал город непригодным для жизни

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601426086_0:64:1201:739_1920x0_80_0_0_264e4356d1e0357ea9b951e4c45eacda.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на совещании в управе заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни", сообщает портал kaluganews.com.Возмущение градоначальника вызвала плохая работа городских коммунальных служб. Денисов пояснил, что когда он вышел гулять с собакой, то домашний питомец смог "перемещать его по льду", а самому чиновнику можно было даже не переставлять ноги.Он отметил, что понимает, что такая погода бывает не каждый год, но призвал городские службы "готовиться к самому худшему варианту".

https://ria.ru/20210311/ministr-1600743027.html

россия

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий денисов, россия, жкх, калуга, общество