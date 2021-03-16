Городской голова Калуги резко высказался о работе коммунальщиков
02:26 16.03.2021 (обновлено: 10:42 16.03.2021)
© Фото : Городская Управа города КалугиСотрудники коммунальных служб посыпают песком тротуар в Калуге
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на совещании в управе заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни", сообщает портал kaluganews.com.
Возмущение градоначальника вызвала плохая работа городских коммунальных служб. Денисов пояснил, что когда он вышел гулять с собакой, то домашний питомец смог "перемещать его по льду", а самому чиновнику можно было даже не переставлять ноги.
Понятно, что всю песко-соляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут! <…> Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни", — сказал Денисов.
Он отметил, что понимает, что такая погода бывает не каждый год, но призвал городские службы "готовиться к самому худшему варианту".