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Городской голова Калуги резко высказался о работе коммунальщиков
Городской голова Калуги резко высказался о работе коммунальщиков
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на совещании в управе заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни", сообщает портал... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T02:26
2021-03-16T10:42
дмитрий денисов
россия
жкх
калуга
общество
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Мэр Калуги назвал город непригодным для жизни
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на совещании в управе заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни", сообщает портал kaluganews.com.Возмущение градоначальника вызвала плохая работа городских коммунальных служб. Денисов пояснил, что когда он вышел гулять с собакой, то домашний питомец смог "перемещать его по льду", а самому чиновнику можно было даже не переставлять ноги.Он отметил, что понимает, что такая погода бывает не каждый год, но призвал городские службы "готовиться к самому худшему варианту".
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дмитрий денисов, россия, жкх, калуга, общество

Городской голова Калуги резко высказался о работе коммунальщиков

02:26 16.03.2021 (обновлено: 10:42 16.03.2021)
 
© Фото : Городская Управа города КалугиСотрудники коммунальных служб посыпают песком тротуар в Калуге
Сотрудники коммунальных служб посыпают песком тротуар в Калуге - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Городская Управа города Калуги
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на совещании в управе заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни", сообщает портал kaluganews.com.
Возмущение градоначальника вызвала плохая работа городских коммунальных служб. Денисов пояснил, что когда он вышел гулять с собакой, то домашний питомец смог "перемещать его по льду", а самому чиновнику можно было даже не переставлять ноги.

Понятно, что всю песко-соляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут! <…> Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни", — сказал Денисов.

Он отметил, что понимает, что такая погода бывает не каждый год, но призвал городские службы "готовиться к самому худшему варианту".
Министр культуры Крыма Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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Дмитрий ДенисовРоссияЖКХКалугаОбщество
 
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