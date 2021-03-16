https://ria.ru/20210316/ivleeva-1601368719.html

"Пропал дар речи": Ивлеева похвасталась роскошным ожерельем от Киркорова

"Пропал дар речи": Ивлеева похвасталась роскошным ожерельем от Киркорова

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась в сторис Instagram роскошным ожерельем известного модного дома, которое ей на 30-летие подарил Филипп... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T05:00

2021-03-16T05:00

2021-03-16T05:00

шоу-бизнес

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лолита милявская

максим галкин

филипп киркоров

алла пугачева

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась в сторис Instagram роскошным ожерельем известного модного дома, которое ей на 30-летие подарил Филипп Киркоров."Если честно, когда я открыла коробку, то у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота — невероятная. Я знаю, что это не продается просто так на полках, то есть это очень редкая вещь, за которую еще нужно побороться, чтобы ее приобрести. Филипп, спасибо тебе огромное", — говорит Ивлеева на видео. Ведущая "Орла и решки" добавила, что будет носить украшение "с абсолютной гордостью", а потом передаст его наследникам. "Это великолепнейший подарок", — сказала она. Стоимость украшения не уточняется.В прошедшие выходные Анастасия Ивлеева устроила роскошную вечеринку в одном из московских ресторанов в стиле ежегодного бала Met Gala, который проводит Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Поздравить одну из самых популярных блогерш страны пришли многие звезды российского шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лолита Милявская и другие. Позже Ивлеева заявила, что теперь каждый год планирует устраивать подобные вечеринки. "Вся Москва будет стоять на ушах, ибо в этот месяц будет проводиться главный фрик-фешн маскарад!" — пообещала телеведущая.

https://ria.ru/20210301/kharlamov-1599396337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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