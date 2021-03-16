https://ria.ru/20210316/ivleeva-1601368719.html
"Пропал дар речи": Ивлеева похвасталась роскошным ожерельем от Киркорова
"Пропал дар речи": Ивлеева похвасталась роскошным ожерельем от Киркорова
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась в сторис Instagram роскошным ожерельем известного модного дома, которое ей на 30-летие подарил Филипп... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T05:00
2021-03-16T05:00
2021-03-16T05:00
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась в сторис Instagram роскошным ожерельем известного модного дома, которое ей на 30-летие подарил Филипп Киркоров."Если честно, когда я открыла коробку, то у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота — невероятная. Я знаю, что это не продается просто так на полках, то есть это очень редкая вещь, за которую еще нужно побороться, чтобы ее приобрести. Филипп, спасибо тебе огромное", — говорит Ивлеева на видео. Ведущая "Орла и решки" добавила, что будет носить украшение "с абсолютной гордостью", а потом передаст его наследникам. "Это великолепнейший подарок", — сказала она. Стоимость украшения не уточняется.В прошедшие выходные Анастасия Ивлеева устроила роскошную вечеринку в одном из московских ресторанов в стиле ежегодного бала Met Gala, который проводит Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Поздравить одну из самых популярных блогерш страны пришли многие звезды российского шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лолита Милявская и другие. Позже Ивлеева заявила, что теперь каждый год планирует устраивать подобные вечеринки. "Вся Москва будет стоять на ушах, ибо в этот месяц будет проводиться главный фрик-фешн маскарад!" — пообещала телеведущая.
https://ria.ru/20210301/kharlamov-1599396337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, филипп (король бельгии), лолита милявская, максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева, нью-йорк (город), анастасия ивлеева
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась в сторис Instagram роскошным ожерельем известного модного дома, которое ей на 30-летие подарил Филипп Киркоров.
"Если честно, когда я открыла коробку, то у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота — невероятная. Я знаю, что это не продается просто так на полках, то есть это очень редкая вещь, за которую еще нужно побороться, чтобы ее приобрести. Филипп, спасибо тебе огромное", — говорит Ивлеева на видео.
Ведущая "Орла и решки" добавила, что будет носить украшение "с абсолютной гордостью", а потом передаст его наследникам. "Это великолепнейший подарок", — сказала она. Стоимость украшения не уточняется.
В прошедшие выходные Анастасия Ивлеева устроила
роскошную вечеринку в одном из московских ресторанов в стиле ежегодного бала Met Gala, который проводит Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
Поздравить одну из самых популярных блогерш страны пришли многие звезды российского шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лолита Милявская и другие.
Позже Ивлеева заявила
, что теперь каждый год планирует устраивать подобные вечеринки. "Вся Москва будет стоять на ушах, ибо в этот месяц будет проводиться главный фрик-фешн маскарад!" — пообещала телеведущая.