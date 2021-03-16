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Крым формирует иск против Украины на "запредельную" сумму ущерба
Крым формирует иск против Украины на "запредельную" сумму ущерба
Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T06:58
2021-03-16T06:58
россия
ефим фикс
владимир константинов
генеральная прокуратура рф
симферополь
республика крым
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.По его словам, подобный иск надо было сформировать гораздо раньше. На его подготовку уйдет не менее месяца."Сначала мы подадим иск в суд, обратимся в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов водной блокады, а затем обратимся в международные инстанции с требованием защитить права человека, которые Украина всеми своими действиями нарушает", - сказал вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210315/vodovod-1601388949.html
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россия, ефим фикс, владимир константинов, генеральная прокуратура рф, симферополь, республика крым, украина, политика

Крым формирует иск против Украины на "запредельную" сумму ущерба

06:58 16.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.
"На следующей неделе состоится заседание рабочей группы. Мы уже подобрали юристов-международников и приступили к подготовке формирования иска. Уже сейчас можно сказать, что сумма ущерба запредельная", - сказал Фикс.
По его словам, подобный иск надо было сформировать гораздо раньше. На его подготовку уйдет не менее месяца.
"Сначала мы подадим иск в суд, обратимся в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов водной блокады, а затем обратимся в международные инстанции с требованием защитить права человека, которые Украина всеми своими действиями нарушает", - сказал вице-спикер.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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РоссияЕфим ФиксВладимир КонстантиновГенеральная прокуратура РФСимферопольРеспублика КрымУкраинаПолитика
 
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