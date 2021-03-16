Крым формирует иск против Украины на "запредельную" сумму ущерба
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.
"На следующей неделе состоится заседание рабочей группы. Мы уже подобрали юристов-международников и приступили к подготовке формирования иска. Уже сейчас можно сказать, что сумма ущерба запредельная", - сказал Фикс.
По его словам, подобный иск надо было сформировать гораздо раньше. На его подготовку уйдет не менее месяца.
"Сначала мы подадим иск в суд, обратимся в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов водной блокады, а затем обратимся в международные инстанции с требованием защитить права человека, которые Украина всеми своими действиями нарушает", - сказал вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.