https://ria.ru/20210316/isk-1601409599.html

Крым формирует иск против Украины на "запредельную" сумму ущерба

Крым формирует иск против Украины на "запредельную" сумму ущерба

Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T06:58

2021-03-16T06:58

2021-03-16T06:58

россия

ефим фикс

владимир константинов

генеральная прокуратура рф

симферополь

республика крым

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599160020_0:235:3110:1984_1920x0_80_0_0_74bc81295191e9591c9be19950c40994.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.По его словам, подобный иск надо было сформировать гораздо раньше. На его подготовку уйдет не менее месяца."Сначала мы подадим иск в суд, обратимся в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов водной блокады, а затем обратимся в международные инстанции с требованием защитить права человека, которые Украина всеми своими действиями нарушает", - сказал вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210315/vodovod-1601388949.html

https://ria.ru/20210314/ukraina-1601084390.html

россия

симферополь

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ефим фикс, владимир константинов, генеральная прокуратура рф, симферополь, республика крым, украина, политика