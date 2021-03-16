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В России доля одобренной ипотеки упала до четырехлетнего минимума
В России доля одобренной ипотеки упала до четырехлетнего минимума
Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков Национальное бюро кредитных историй. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:06
2021-03-16T12:28
ипотека
национальное бюро кредитных историй
экономика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков Национальное бюро кредитных историй.По подсчетам, в феврале более трети желающих купить жилье в кредит столкнулись с отказами от банков. Доля удовлетворенных заявок составила 63,8 процента, в прошлый раз подобный показатель (63,9 процента) зафиксировали в феврале 2017 года.Как подчеркивают эксперты, за прошлый год российские банки несколько раз ужесточали требования по одобрению ипотеки. В качестве возможной причины такой тенденции специалисты указывают рост неопределенности, удорожание жилья и падение числа платежеспособных граждан.При этом в НБКИ предположили, что доля отклоненных обращений растет и из-за притока "легкомысленных заявок", к которому могло привести активное развитие онлайн-каналов ипотечных продаж.
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ипотека, национальное бюро кредитных историй, экономика

В России доля одобренной ипотеки упала до четырехлетнего минимума

12:06 16.03.2021 (обновлено: 12:28 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков Национальное бюро кредитных историй.
По подсчетам, в феврале более трети желающих купить жилье в кредит столкнулись с отказами от банков. Доля удовлетворенных заявок составила 63,8 процента, в прошлый раз подобный показатель (63,9 процента) зафиксировали в феврале 2017 года.
Как подчеркивают эксперты, за прошлый год российские банки несколько раз ужесточали требования по одобрению ипотеки. В качестве возможной причины такой тенденции специалисты указывают рост неопределенности, удорожание жилья и падение числа платежеспособных граждан.
При этом в НБКИ предположили, что доля отклоненных обращений растет и из-за притока "легкомысленных заявок", к которому могло привести активное развитие онлайн-каналов ипотечных продаж.
Кредит - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
 
ИпотекаНациональное бюро кредитных историйЭкономика
 
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