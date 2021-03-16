https://ria.ru/20210316/iphone-1601437160.html

Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12

Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12

Названы смартфоны, передающие данные быстрее всего в мобильных сетях пятого поколения. iPhone 12 не вошел в топ-25. К таким выводам пришли эксперты... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:09

2021-03-16T11:09

2021-03-16T11:09

наука

5g

apple iphone

apple

купертино

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65361793f18f0b5765345619c33a7056.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Названы смартфоны, передающие данные быстрее всего в мобильных сетях пятого поколения. iPhone 12 не вошел в топ-25. К таким выводам пришли эксперты аналитической компании Opensignal.Анализировалась работа 5G-смартфонов не территории США. Возглавил рейтинг по скорости загрузки данных Galaxy S21 5G с результатом в 56 Мбит/с. на втором месте оказался TCL Revvl 5G, на третьем — OnePlus 8T+.Наилучший результат среди смартфонов Apple показал iPhone 12 Pro — 36,9 Мбит/с. Но этого не хватило, чтобы войти в рейтинг из 25 самых быстрых телефонов, работающих в мобильных сетях пятого поколения.Но как отмечают в Opensignal, пользователи актуальных смартфонов Apple довольны iPhone 12 — скорость передачи данных выросла в 2,3 раза по сравнению с LTE. Перспективным выглядит и решение о поддержки трубками из Купертино mmWave 5G, сверхбыстрого стандарта соединения в мобильных сетях. Глобальная версия iPhone 12 такой опции лишена.

https://ria.ru/20210129/iphone-1595104466.html

купертино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, apple iphone, apple, купертино, технологии