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Наука
https://ria.ru/20210316/iphone-1601437160.html
Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12
Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12
Названы смартфоны, передающие данные быстрее всего в мобильных сетях пятого поколения. iPhone 12 не вошел в топ-25. К таким выводам пришли эксперты... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:09
2021-03-16T11:09
наука
5g
apple iphone
apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Названы смартфоны, передающие данные быстрее всего в мобильных сетях пятого поколения. iPhone 12 не вошел в топ-25. К таким выводам пришли эксперты аналитической компании Opensignal.Анализировалась работа 5G-смартфонов не территории США. Возглавил рейтинг по скорости загрузки данных Galaxy S21 5G с результатом в 56 Мбит/с. на втором месте оказался TCL Revvl 5G, на третьем — OnePlus 8T+.Наилучший результат среди смартфонов Apple показал iPhone 12 Pro — 36,9 Мбит/с. Но этого не хватило, чтобы войти в рейтинг из 25 самых быстрых телефонов, работающих в мобильных сетях пятого поколения.Но как отмечают в Opensignal, пользователи актуальных смартфонов Apple довольны iPhone 12 — скорость передачи данных выросла в 2,3 раза по сравнению с LTE. Перспективным выглядит и решение о поддержки трубками из Купертино mmWave 5G, сверхбыстрого стандарта соединения в мобильных сетях. Глобальная версия iPhone 12 такой опции лишена.
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5g, apple iphone, apple, купертино, технологии

Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12

11:09 16.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Названы смартфоны, передающие данные быстрее всего в мобильных сетях пятого поколения. iPhone 12 не вошел в топ-25. К таким выводам пришли эксперты аналитической компании Opensignal.
Анализировалась работа 5G-смартфонов не территории США. Возглавил рейтинг по скорости загрузки данных Galaxy S21 5G с результатом в 56 Мбит/с. на втором месте оказался TCL Revvl 5G, на третьем — OnePlus 8T+.
Наилучший результат среди смартфонов Apple показал iPhone 12 Pro — 36,9 Мбит/с. Но этого не хватило, чтобы войти в рейтинг из 25 самых быстрых телефонов, работающих в мобильных сетях пятого поколения.
Но как отмечают в Opensignal, пользователи актуальных смартфонов Apple довольны iPhone 12 — скорость передачи данных выросла в 2,3 раза по сравнению с LTE. Перспективным выглядит и решение о поддержки трубками из Купертино mmWave 5G, сверхбыстрого стандарта соединения в мобильных сетях. Глобальная версия iPhone 12 такой опции лишена.
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