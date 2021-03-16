Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:31 16.03.2021 (обновлено: 11:30 16.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике к сентябрю будут проживать более полумиллиона российских граждан, сообщил ее глава Денис Пушилин в интервью "Парламентской газете".
По его словам, более 224 тысяч человек в ДНР уже получили гражданство России, сейчас для них важно принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре.
"Сказать, что это очень патриотичный электорат — ничего не сказать. То, что для многих россиян — гражданский долг, для наших людей — долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества", — подчеркнул Пушилин.
Отдельно он отметил важность организации избирательных участков в Донбассе.
В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.