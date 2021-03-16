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Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
В самопровозглашенной Донецкой народной республике к сентябрю будут проживать более полумиллиона российских граждан, сообщил ее глава Денис Пушилин в интервью... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T03:31
2021-03-16T11:30
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
госдума рф
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москва
киев
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике к сентябрю будут проживать более полумиллиона российских граждан, сообщил ее глава Денис Пушилин в интервью "Парламентской газете".По его словам, более 224 тысяч человек в ДНР уже получили гражданство России, сейчас для них важно принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре.Отдельно он отметил важность организации избирательных участков в Донбассе.В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/donbass-1601328215.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, владимир путин, москва, киев, в мире

Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе

03:31 16.03.2021 (обновлено: 11:30 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике к сентябрю будут проживать более полумиллиона российских граждан, сообщил ее глава Денис Пушилин в интервью "Парламентской газете".
По его словам, более 224 тысяч человек в ДНР уже получили гражданство России, сейчас для них важно принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре.

"Сказать, что это очень патриотичный электорат — ничего не сказать. То, что для многих россиян — гражданский долг, для наших людей — долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества", — подчеркнул Пушилин.

Отдельно он отметил важность организации избирательных участков в Донбассе.
В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов.
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Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.
С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинГосдума РФВладимир ПутинМоскваКиевВ мире
 
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