https://ria.ru/20210316/grazhdane-1601405958.html

Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе

Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике к сентябрю будут проживать более полумиллиона российских граждан, сообщил ее глава Денис Пушилин в интервью... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T03:31

2021-03-16T03:31

2021-03-16T11:30

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

госдума рф

владимир путин

москва

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155664/05/1556640559_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fb2b235fa62bc01b5a7c7289ab14bd3a.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике к сентябрю будут проживать более полумиллиона российских граждан, сообщил ее глава Денис Пушилин в интервью "Парламентской газете".По его словам, более 224 тысяч человек в ДНР уже получили гражданство России, сейчас для них важно принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре.Отдельно он отметил важность организации избирательных участков в Донбассе.В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/donbass-1601328215.html

https://ria.ru/20210315/gotovnost-1601236439.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, владимир путин, москва, киев, в мире