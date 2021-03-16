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На конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное число заявок
На конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное число заявок
Рекордное количество проектов – 12 255 - поступило на 11-й по счету и второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:42
2021-03-16T10:42
россия
фонд президентских грантов
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рекордное количество проектов – 12 255 - поступило на 11-й по счету и второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда.Прием заявок завершился 15 марта."Это уже 11-й по счету конкурс Фонда президентских грантов, и он стал беспрецедентным по количеству заявленных инициатив. Предыдущий рекорд был во втором конкурсе 2020 года, на который некоммерческие организации представили 11 085 проектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что самыми популярными грантовыми направлениями среди участников конкурса на этот раз стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 2336 инициатив, поддержка проектов в области культуры и искусства – 1604 заявки, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1518 проектов.При этом 8% НКО представили свои инициативы в фонд впервые.Итоги конкурса подведут в июне, а уже с 1 июля начнется финансирование поддержанных проектов.По результатам этого конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 миллиардов рублей.Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 99 847 инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили 17 877 проектов на общую сумму 37 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210311/grant-1600708635.html
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россия, фонд президентских грантов, общество

На конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное число заявок

10:42 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рекордное количество проектов – 12 255 - поступило на 11-й по счету и второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда.
Прием заявок завершился 15 марта.
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"Это уже 11-й по счету конкурс Фонда президентских грантов, и он стал беспрецедентным по количеству заявленных инициатив. Предыдущий рекорд был во втором конкурсе 2020 года, на который некоммерческие организации представили 11 085 проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самыми популярными грантовыми направлениями среди участников конкурса на этот раз стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 2336 инициатив, поддержка проектов в области культуры и искусства – 1604 заявки, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1518 проектов.
"Традиционно, больше всего некоммерческие организации запросили гранты в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В этот раз таких проектов – 52%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 34%", - отметили организаторы.
При этом 8% НКО представили свои инициативы в фонд впервые.
Итоги конкурса подведут в июне, а уже с 1 июля начнется финансирование поддержанных проектов.
По результатам этого конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 миллиардов рублей.
Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 99 847 инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили 17 877 проектов на общую сумму 37 миллиардов рублей.
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