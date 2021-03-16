https://ria.ru/20210316/granitsa-1601548462.html

Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Государственная пограничная служба Украины требует от РФ объяснений за нарушение воздушного пространства в небе над Сумской областью, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T19:48

2021-03-16T19:48

2021-03-16T21:30

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сумская область

украина

в мире

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КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины требует от РФ объяснений за нарушение воздушного пространства в небе над Сумской областью, сообщила пресс-служба ведомства во вторник."Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что вертолет находился в воздушном пространстве Украины недолго, после чего развернулся и улетел в обратном направлении.

https://ria.ru/20210316/krym-1601492199.html

россия

сумская область

украина

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сумская область, украина, в мире