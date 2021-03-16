Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/google-1601406453.html
Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
У браузера Google Chrome есть шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome. На них обратил внимание Al Jazeera. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:25
2021-03-16T04:25
google
google chrome
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названы шесть неизвестных функций интернет-браузеров
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600513662_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_140b25e9092dc44055dc34ebbeeb49b0.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. У браузера Google Chrome есть шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome. На них обратил внимание Al Jazeera.При необходимости одолжить свой компьютер другому человеку рекомендуется включить гостевой режим, благодаря которому другой пользователь не сможет посмотреть историю поисковых запросов. Для этого необходимо нажать на изображение профиля своей учетной записи Google в правом верхнем углу, после чего выбрать гостевой режим.Другая функция — это возможность благодаря Google Chrome воспроизводить аудио- и видео-файлы в популярных форматах без специальных программ. Для этого всего лишь перетащить документ в новую вкладку.Одна из последних функций, добавленных в браузер, — возможность группировать вкладки с помощью различных цветов и меток. Меню для этой функции откроется, если щелкнуть правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и выбрать пункт "Добавить вкладку в новую группу".Браузер также позволяет отправить интересные пользователю вкладки на другие устройства. При нажатии правой кнопкой мыши по URL-адресу в строке верхней части интерфейса Chrome появляется опция "Отправить на ваши устройства", нажав на которую можно выбрать, на какой именно гаджет или компьютер отправить вкладку."Ваши устройства" — это любые устройства, на которых вы установили браузер Chrome и вошли в систему, используя учетную запись Google.Еще одна функция — это возможность продолжить просмотр вкладки с последнего места чтения при выключении браузера. Активация этой опции происходит в меню браузера, где необходимо выбрать "Настройки" и далее "Продолжить с того места, где вы остановились".Также у браузера есть возможность смены его стандартной темы, что также делается через "Настройки" в меню.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201223/brauzer-1590553906.html
https://ria.ru/20201023/khrom-1581210583.html
https://ria.ru/20210315/-whatsapp-1601321668.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600513662_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_1cfa01c767310bd9e5df5f97ddede036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, google chrome, технологии, общество

Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome

04:25 16.03.2021
 
© Pixabay / PexelsДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Pixabay / Pexels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. У браузера Google Chrome есть шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome. На них обратил внимание Al Jazeera.
При необходимости одолжить свой компьютер другому человеку рекомендуется включить гостевой режим, благодаря которому другой пользователь не сможет посмотреть историю поисковых запросов. Для этого необходимо нажать на изображение профиля своей учетной записи Google в правом верхнем углу, после чего выбрать гостевой режим.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 13:32Наука
В браузере Google Chrome для смартфонов появилась новая функция
Другая функция — это возможность благодаря Google Chrome воспроизводить аудио- и видео-файлы в популярных форматах без специальных программ. Для этого всего лишь перетащить документ в новую вкладку.
Одна из последних функций, добавленных в браузер, — возможность группировать вкладки с помощью различных цветов и меток. Меню для этой функции откроется, если щелкнуть правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и выбрать пункт "Добавить вкладку в новую группу".
Браузер также позволяет отправить интересные пользователю вкладки на другие устройства. При нажатии правой кнопкой мыши по URL-адресу в строке верхней части интерфейса Chrome появляется опция "Отправить на ваши устройства", нажав на которую можно выбрать, на какой именно гаджет или компьютер отправить вкладку.
Иконка браузера Google Chrome - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 15:39Наука
Google добавит в популярный браузер еще больше рекламы
"Ваши устройства" — это любые устройства, на которых вы установили браузер Chrome и вошли в систему, используя учетную запись Google.
Еще одна функция — это возможность продолжить просмотр вкладки с последнего места чтения при выключении браузера. Активация этой опции происходит в меню браузера, где необходимо выбрать "Настройки" и далее "Продолжить с того места, где вы остановились".
Также у браузера есть возможность смены его стандартной темы, что также делается через "Настройки" в меню.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 15:08
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
 
GoogleGoogle ChromeТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:14Политолог прокомментировал условие признания Крыма на Западе
13:13Дефицит вакцин от COVID-19 в мире будет еще долго, считает Гинцбург
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
12:49Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
12:49Путин встретится с губернатором Подмосковья
Лента новостейМолния