Историк назвал истоки геноцида в Европе в XX веке
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жестокость, с которой польские войска обращались с мирными гражданами Белоруссии и Украины в ходе развязанной Варшавой польско-советской войны 1919-1921 годов, практически не отличается от зверств, которые спустя 20 лет совершали гитлеровцы на оккупированных территориях СССР, поэтому можно говорить, что Польша, ведомая Юзефом Пилсудским, была зачинателем политики геноцида в Европе в XX веке, считает историк, кандидат философских наук, доцент Владимир Макаров.
Во вторник в выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор". Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.
В рамках экспозиции представлены, в числе прочих, документы тех лет, рассказывающие о том, до какой степени жестокости доходили польские военные - вплоть до случаев сжигания людей заживо.
"Если не знать, в какое время происходила эта трагедия, то первое, что пришло бы в голову, - это описания зверств, которые творили гитлеровские каратели на оккупированных советских территориях в годы Великой Отечественной войны. Но, оказывается, все то же самое учиняли поляки еще в 1919-1920-х годах", - сказал Макаров РИА Новости.
По его словам, надо обратить внимание на то, что польские военные уничтожали отнюдь не только украинцев, как указывают нынешние власти в Киеве.
"Нет, жертвами этого повального террора были и белорусы, и евреи, и немцы, и другие народности, ставшие после Версаля "нацменьшинствами" на территории вновь образованного польского государства. Точно так же, как после сентября 1939-го нацисты уничтожали польскую интеллигенцию, сами поляки в 1920-х - 1930-х года убивали белорусскую, украинскую и немецкую интеллигенцию", - отметил Макаров.
"Так что здесь есть все основания считать происходившее тогда геноцидом, который творили польские войска, а властей тогдашней Польши во главе с "директором государства" Юзефом Пилсудским считать зачинателями политики геноцида в Европе, которую потом проводил Гитлер", - добавил собеседник агентства.
Вниманию посетителей проходящей выставки предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.
Организаторами экспозиции стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.