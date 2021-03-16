https://ria.ru/20210316/fotovystavka-1601456100.html
"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
Фотовыставка "Семь лет Крым в России" открылась в международном аэропорту "Симферополь", сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:51
2021-03-16T12:51
2021-03-16T12:57
миа "россия сегодня"
симферополь (аэропорт)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Фотовыставка "Семь лет Крым в России" открылась в международном аэропорту "Симферополь", сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Анна Дятлова.В частности, крымчане и гости полуострова смогут увидеть запечатленные фотографом средневековый город-крепость Мангуп-Кале, склоны горы Демерджи, розовое Кояшское озеро, Крымский мост, аэропорт "Симферополь", трассу "Таврида", строящуюся Соборную мечеть.Дятлова подчеркнула, что целью проекта было желание показать, как изменился Крым за последние семь лет. "Мы хотели показать, как из территории, застывшей в прошлом, Крым стремительно превращается в развитый регион с новыми скоростными транспортными развязками, современной инфраструктурой и архитектурой, при этом не теряя своего исторического облика и самобытности", - сказала Дятлова.В свою очередь директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополь Игорь Лаптев назвал символичным, что фотовыставка размещена в новом терминале аэропорта, строительство которого стало возможно после воссоединение Крыма с Россией.Продлится выставка до конца марта, после чего работы будут размещены в здании крымского парламента.
https://ria.ru/20210316/aksenov-1601387541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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миа "россия сегодня", симферополь (аэропорт), республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости.
Фотовыставка "Семь лет Крым в России" открылась в международном аэропорту "Симферополь
", сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия сегодня"
Анна Дятлова.
"Фотовыставка открыта по случаю годовщины Крымской весны. На ней представлено два десятка широкоформатных фоторабот, объединивших прошлое, настоящее и будущее полуострова", - сказала РИА Новости Дятлова.
В частности, крымчане и гости полуострова смогут увидеть запечатленные фотографом средневековый город-крепость Мангуп-Кале, склоны горы Демерджи, розовое Кояшское озеро, Крымский мост, аэропорт "Симферополь", трассу "Таврида", строящуюся Соборную мечеть.
Дятлова подчеркнула, что целью проекта было желание показать, как изменился Крым
за последние семь лет. "Мы хотели показать, как из территории, застывшей в прошлом, Крым стремительно превращается в развитый регион с новыми скоростными транспортными развязками, современной инфраструктурой и архитектурой, при этом не теряя своего исторического облика и самобытности", - сказала Дятлова.
В свою очередь директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополь Игорь Лаптев назвал символичным, что фотовыставка размещена в новом терминале аэропорта, строительство которого стало возможно после воссоединение Крыма с Россией.
Продлится выставка до конца марта, после чего работы будут размещены в здании крымского парламента.