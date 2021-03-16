Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/fotovystavka-1601456100.html
"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
Фотовыставка "Семь лет Крым в России" открылась в международном аэропорту "Симферополь", сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:51
2021-03-16T12:57
миа "россия сегодня"
симферополь (аэропорт)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151875/76/1518757655_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_2ebb51afb55db712d54658dde176efc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Фотовыставка "Семь лет Крым в России" открылась в международном аэропорту "Симферополь", сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Анна Дятлова.В частности, крымчане и гости полуострова смогут увидеть запечатленные фотографом средневековый город-крепость Мангуп-Кале, склоны горы Демерджи, розовое Кояшское озеро, Крымский мост, аэропорт "Симферополь", трассу "Таврида", строящуюся Соборную мечеть.Дятлова подчеркнула, что целью проекта было желание показать, как изменился Крым за последние семь лет. "Мы хотели показать, как из территории, застывшей в прошлом, Крым стремительно превращается в развитый регион с новыми скоростными транспортными развязками, современной инфраструктурой и архитектурой, при этом не теряя своего исторического облика и самобытности", - сказала Дятлова.В свою очередь директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополь Игорь Лаптев назвал символичным, что фотовыставка размещена в новом терминале аэропорта, строительство которого стало возможно после воссоединение Крыма с Россией.Продлится выставка до конца марта, после чего работы будут размещены в здании крымского парламента.
https://ria.ru/20210316/aksenov-1601387541.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151875/76/1518757655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65534844ae1ab0af1b6ca00be605990f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миа "россия сегодня", симферополь (аэропорт), республика крым

"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне

12:51 16.03.2021 (обновлено: 12:57 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Самолет авиакомпании Аэрофлот у нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Фотовыставка "Семь лет Крым в России" открылась в международном аэропорту "Симферополь", сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Анна Дятлова.
"Фотовыставка открыта по случаю годовщины Крымской весны. На ней представлено два десятка широкоформатных фоторабот, объединивших прошлое, настоящее и будущее полуострова", - сказала РИА Новости Дятлова.
В частности, крымчане и гости полуострова смогут увидеть запечатленные фотографом средневековый город-крепость Мангуп-Кале, склоны горы Демерджи, розовое Кояшское озеро, Крымский мост, аэропорт "Симферополь", трассу "Таврида", строящуюся Соборную мечеть.
Дятлова подчеркнула, что целью проекта было желание показать, как изменился Крым за последние семь лет. "Мы хотели показать, как из территории, застывшей в прошлом, Крым стремительно превращается в развитый регион с новыми скоростными транспортными развязками, современной инфраструктурой и архитектурой, при этом не теряя своего исторического облика и самобытности", - сказала Дятлова.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
10:00
Сергей Аксенов: Крым точно на колени вставать не собирается
В свою очередь директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополь Игорь Лаптев назвал символичным, что фотовыставка размещена в новом терминале аэропорта, строительство которого стало возможно после воссоединение Крыма с Россией.
Продлится выставка до конца марта, после чего работы будут размещены в здании крымского парламента.
 
МИА "Россия сегодня"Симферополь (аэропорт)Республика Крым
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:14Политолог прокомментировал условие признания Крыма на Западе
13:13Дефицит вакцин от COVID-19 в мире будет еще долго, считает Гинцбург
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
12:49Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
12:49Путин встретится с губернатором Подмосковья
Лента новостейМолния