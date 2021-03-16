https://ria.ru/20210316/fotovystavka-1601456100.html

"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне

"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне

Фотовыставка "Семь лет Крым в России" открылась в международном аэропорту "Симферополь", сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:51

2021-03-16T12:51

2021-03-16T12:57

миа "россия сегодня"

симферополь (аэропорт)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Фотовыставка "Семь лет Крым в России" открылась в международном аэропорту "Симферополь", сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Анна Дятлова.В частности, крымчане и гости полуострова смогут увидеть запечатленные фотографом средневековый город-крепость Мангуп-Кале, склоны горы Демерджи, розовое Кояшское озеро, Крымский мост, аэропорт "Симферополь", трассу "Таврида", строящуюся Соборную мечеть.Дятлова подчеркнула, что целью проекта было желание показать, как изменился Крым за последние семь лет. "Мы хотели показать, как из территории, застывшей в прошлом, Крым стремительно превращается в развитый регион с новыми скоростными транспортными развязками, современной инфраструктурой и архитектурой, при этом не теряя своего исторического облика и самобытности", - сказала Дятлова.В свою очередь директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополь Игорь Лаптев назвал символичным, что фотовыставка размещена в новом терминале аэропорта, строительство которого стало возможно после воссоединение Крыма с Россией.Продлится выставка до конца марта, после чего работы будут размещены в здании крымского парламента.

https://ria.ru/20210316/aksenov-1601387541.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", симферополь (аэропорт), республика крым