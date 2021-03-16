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https://ria.ru/20210316/forum-1601457371.html
Форум развития детского отдыха пройдет в Подмосковье в конце марта
Форум развития детского отдыха пройдет в Подмосковье в конце марта
Межрегиональный форум "Московская область – территория развития детского отдыха 2021" проведут в Подмосковье 31 марта, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:55
2021-03-16T12:55
новости подмосковья
россия
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Межрегиональный форум "Московская область – территория развития детского отдыха 2021" проведут в Подмосковье 31 марта, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития."31 марта в Подмосковье пройдет межрегиональный форум "Московская область – территория развития детского отдыха 2021", в котором примут участие специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, "программных лагерей", тематические партнеры организаций отдыха детей и их оздоровления", - говорится в сообщении.Форум проведут в режиме онлайн-конференции, добавили в ведомстве. В его рамках предусмотрено проведение панельных дискуссий, секций, экспертных встреч по актуальным вопросам, связанным с организацией отдыха и оздоровления детей.По словам главы ведомства Ирины Фаевской, различными формами отдыха в 2020 году было охвачено порядка 373 тысяч детей.
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россия, ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Форум развития детского отдыха пройдет в Подмосковье в конце марта

12:55 16.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский отдых в оздоровительном лагере
Детский отдых в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Межрегиональный форум "Московская область – территория развития детского отдыха 2021" проведут в Подмосковье 31 марта, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития.
"31 марта в Подмосковье пройдет межрегиональный форум "Московская область – территория развития детского отдыха 2021", в котором примут участие специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, "программных лагерей", тематические партнеры организаций отдыха детей и их оздоровления", - говорится в сообщении.
Форум проведут в режиме онлайн-конференции, добавили в ведомстве. В его рамках предусмотрено проведение панельных дискуссий, секций, экспертных встреч по актуальным вопросам, связанным с организацией отдыха и оздоровления детей.
По словам главы ведомства Ирины Фаевской, различными формами отдыха в 2020 году было охвачено порядка 373 тысяч детей.
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