https://ria.ru/20210316/fns-1601557816.html

РБК: ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

РБК: ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T21:38

2021-03-16T21:38

2021-03-16T21:38

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

экономика

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ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов. ФНС в рамках сотрудничества с ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. — Прим. Ред.) получила информацию от иностранных коллег за 2017 год в рамках автоматического обмена финансовыми сведениями. Как следствие количество выездных проверок заметно выросло в конце прошлого года. Это связано с тем, что налоговики должны были успеть до истечения трехлетнего срока проверки данных за 2017 год. Ранее замглавы ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что ведомство начнет проверку сведений с 2021 года, так как её невозможно обработать без предварительного ознакомления. По его данным, у россиян имеется около 700 тысяч финансовых счетов во всем мире, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов.Как рассказала партнер FTL Advisers Дарья Невская, в рамках выездных проверок ФНС запрашивает информацию о контролируемых иностранных компаниях физлиц, зарубежных банковских счетах и счетах у зарубежных брокеров. В свою очередь, партнер EY Антон Ионов уточнил, что сотрудники налоговой могут запросить также данные, которые напрямую не относятся к проверке правильности исчисления налогов, — например, о зарубежной недвижимости, гражданстве или поданных уведомлениях об открытии и закрытии счетов в России. Отказ предоставить сведения грозит налогоплательщикам административной или налоговой ответственностью, предупредила партнер департамента налогов и права Deloitte СНГ Наталья Кузнецова.

https://ria.ru/20210315/vkladchiki-1601192401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, экономика