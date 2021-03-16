РБК: ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.
ФНС в рамках сотрудничества с ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. — Прим. Ред.) получила информацию от иностранных коллег за 2017 год в рамках автоматического обмена финансовыми сведениями. Как следствие количество выездных проверок заметно выросло в конце прошлого года. Это связано с тем, что налоговики должны были успеть до истечения трехлетнего срока проверки данных за 2017 год.
Ранее замглавы ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что ведомство начнет проверку сведений с 2021 года, так как её невозможно обработать без предварительного ознакомления. По его данным, у россиян имеется около 700 тысяч финансовых счетов во всем мире, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов.
Как рассказала партнер FTL Advisers Дарья Невская, в рамках выездных проверок ФНС запрашивает информацию о контролируемых иностранных компаниях физлиц, зарубежных банковских счетах и счетах у зарубежных брокеров. В свою очередь, партнер EY Антон Ионов уточнил, что сотрудники налоговой могут запросить также данные, которые напрямую не относятся к проверке правильности исчисления налогов, — например, о зарубежной недвижимости, гражданстве или поданных уведомлениях об открытии и закрытии счетов в России. Отказ предоставить сведения грозит налогоплательщикам административной или налоговой ответственностью, предупредила партнер департамента налогов и права Deloitte СНГ Наталья Кузнецова.
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