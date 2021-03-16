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РБК: ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов
РБК: ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов
Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T21:38
2021-03-16T21:38
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
экономика
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ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов. ФНС в рамках сотрудничества с ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. — Прим. Ред.) получила информацию от иностранных коллег за 2017 год в рамках автоматического обмена финансовыми сведениями. Как следствие количество выездных проверок заметно выросло в конце прошлого года. Это связано с тем, что налоговики должны были успеть до истечения трехлетнего срока проверки данных за 2017 год. Ранее замглавы ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что ведомство начнет проверку сведений с 2021 года, так как её невозможно обработать без предварительного ознакомления. По его данным, у россиян имеется около 700 тысяч финансовых счетов во всем мире, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов.Как рассказала партнер FTL Advisers Дарья Невская, в рамках выездных проверок ФНС запрашивает информацию о контролируемых иностранных компаниях физлиц, зарубежных банковских счетах и счетах у зарубежных брокеров. В свою очередь, партнер EY Антон Ионов уточнил, что сотрудники налоговой могут запросить также данные, которые напрямую не относятся к проверке правильности исчисления налогов, — например, о зарубежной недвижимости, гражданстве или поданных уведомлениях об открытии и закрытии счетов в России. Отказ предоставить сведения грозит налогоплательщикам административной или налоговой ответственностью, предупредила партнер департамента налогов и права Deloitte СНГ Наталья Кузнецова.
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, экономика

РБК: ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

21:38 16.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаМонеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.
ФНС в рамках сотрудничества с ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. — Прим. Ред.) получила информацию от иностранных коллег за 2017 год в рамках автоматического обмена финансовыми сведениями. Как следствие количество выездных проверок заметно выросло в конце прошлого года. Это связано с тем, что налоговики должны были успеть до истечения трехлетнего срока проверки данных за 2017 год.
Ранее замглавы ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что ведомство начнет проверку сведений с 2021 года, так как её невозможно обработать без предварительного ознакомления. По его данным, у россиян имеется около 700 тысяч финансовых счетов во всем мире, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов.
Как рассказала партнер FTL Advisers Дарья Невская, в рамках выездных проверок ФНС запрашивает информацию о контролируемых иностранных компаниях физлиц, зарубежных банковских счетах и счетах у зарубежных брокеров. В свою очередь, партнер EY Антон Ионов уточнил, что сотрудники налоговой могут запросить также данные, которые напрямую не относятся к проверке правильности исчисления налогов, — например, о зарубежной недвижимости, гражданстве или поданных уведомлениях об открытии и закрытии счетов в России. Отказ предоставить сведения грозит налогоплательщикам административной или налоговой ответственностью, предупредила партнер департамента налогов и права Deloitte СНГ Наталья Кузнецова.
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