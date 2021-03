https://ria.ru/20210316/facebook-1601416060.html

Facebook будет платить за контент двум австралийским медиакомпаниям

2021-03-16T08:57

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американская компания Facebook заключила договоры с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии, News Corp и Nine Entertainment, что означает, что технологический гигант будет оплачивать контент указанных СМИ, передает издание Sydney Morning Herald.Как указала газета, соглашения были заключены после нескольких месяцев "трудных переговоров". News Corp, в которую входят такие издания, как Australian, Daily Telegraph and Herald Sun, уже официально объявила о многомиллионной сделке. Осведомленные источники в отрасли сообщили, что Facebook будет платить News Corp за использование ее контента на своей новостной платформе, а также в сервисе Facebook Watch.По словам источников издания, медиакомпания Nine Entertainment, владеющая газетами Sydney Morning Herald и Age, также пришла к договору с Facebook. Представитель Nine Entertainment отметил, что стороны продолжают "конструктивные и плодотворные обсуждения".Парламент Австралии ранее принял кодекс, регулирующий отношения между новостными компаниями и цифровыми платформами. Как отмечалось в заявлении министра финансов страны, кодекс призван обеспечить справедливые выплаты для СМИ за производимый ими контент.Ранее сообщалось, что сенат страны одобрил кодекс с учетом внесенных в него властями поправок, обязывающий технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. Компания Facebook пришла к соглашению с властями Австралии о внесении изменений в новое законодательство. После одобрения поправок Facebook отменила свое решение об ограничении распространения новостного контента в Австралии.Согласно кодексу, в случае отсутствия договоренности между местными СМИ и технологическими гигантами цену определит назначенный государством арбитр. Глава Facebook Марк Цукерберг не сумел убедить власти Австралии в необходимости отказа от этих планов.

2021

Новости

