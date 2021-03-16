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Facebook будет платить за контент двум австралийским медиакомпаниям
Facebook будет платить за контент двум австралийским медиакомпаниям
Американская компания Facebook заключила договоры с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии, News Corp и Nine Entertainment, что означает, что... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:57
2021-03-16T08:57
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американская компания Facebook заключила договоры с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии, News Corp и Nine Entertainment, что означает, что технологический гигант будет оплачивать контент указанных СМИ, передает издание Sydney Morning Herald.Как указала газета, соглашения были заключены после нескольких месяцев "трудных переговоров". News Corp, в которую входят такие издания, как Australian, Daily Telegraph and Herald Sun, уже официально объявила о многомиллионной сделке. Осведомленные источники в отрасли сообщили, что Facebook будет платить News Corp за использование ее контента на своей новостной платформе, а также в сервисе Facebook Watch.По словам источников издания, медиакомпания Nine Entertainment, владеющая газетами Sydney Morning Herald и Age, также пришла к договору с Facebook. Представитель Nine Entertainment отметил, что стороны продолжают "конструктивные и плодотворные обсуждения".Парламент Австралии ранее принял кодекс, регулирующий отношения между новостными компаниями и цифровыми платформами. Как отмечалось в заявлении министра финансов страны, кодекс призван обеспечить справедливые выплаты для СМИ за производимый ими контент.Ранее сообщалось, что сенат страны одобрил кодекс с учетом внесенных в него властями поправок, обязывающий технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. Компания Facebook пришла к соглашению с властями Австралии о внесении изменений в новое законодательство. После одобрения поправок Facebook отменила свое решение об ограничении распространения новостного контента в Австралии.Согласно кодексу, в случае отсутствия договоренности между местными СМИ и технологическими гигантами цену определит назначенный государством арбитр. Глава Facebook Марк Цукерберг не сумел убедить власти Австралии в необходимости отказа от этих планов.
https://ria.ru/20210309/feysbuk-1600533134.html
https://ria.ru/20210303/facebook-1599833085.html
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facebook, sun, марк цукерберг, австралия, в мире

Facebook будет платить за контент двум австралийским медиакомпаниям

08:57 16.03.2021
 
© AP Photo / Jeff ChiuГраффити в офисе Facebook в Калифорнии
Граффити в офисе Facebook в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американская компания Facebook заключила договоры с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии, News Corp и Nine Entertainment, что означает, что технологический гигант будет оплачивать контент указанных СМИ, передает издание Sydney Morning Herald.
Как указала газета, соглашения были заключены после нескольких месяцев "трудных переговоров". News Corp, в которую входят такие издания, как Australian, Daily Telegraph and Herald Sun, уже официально объявила о многомиллионной сделке. Осведомленные источники в отрасли сообщили, что Facebook будет платить News Corp за использование ее контента на своей новостной платформе, а также в сервисе Facebook Watch.
Facebook - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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По словам источников издания, медиакомпания Nine Entertainment, владеющая газетами Sydney Morning Herald и Age, также пришла к договору с Facebook. Представитель Nine Entertainment отметил, что стороны продолжают "конструктивные и плодотворные обсуждения".
Парламент Австралии ранее принял кодекс, регулирующий отношения между новостными компаниями и цифровыми платформами. Как отмечалось в заявлении министра финансов страны, кодекс призван обеспечить справедливые выплаты для СМИ за производимый ими контент.
Ранее сообщалось, что сенат страны одобрил кодекс с учетом внесенных в него властями поправок, обязывающий технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. Компания Facebook пришла к соглашению с властями Австралии о внесении изменений в новое законодательство. После одобрения поправок Facebook отменила свое решение об ограничении распространения новостного контента в Австралии.
Согласно кодексу, в случае отсутствия договоренности между местными СМИ и технологическими гигантами цену определит назначенный государством арбитр. Глава Facebook Марк Цукерберг не сумел убедить власти Австралии в необходимости отказа от этих планов.
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