https://ria.ru/20210316/evrosoyuz-1601367375.html

"Безвыходное положение". Кто в ЕС заинтересовался "Спутником V"

"Безвыходное положение". Кто в ЕС заинтересовался "Спутником V"

Лидеры Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии возмутились тем, как ЕС распределяет вакцины. В Европе готовы перейти на российские или китайские препараты... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:00

2021-03-16T08:00

2021-03-16T08:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

маргарет харрис

себастьян курц

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

воз

бойко борисов

чехия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Лидеры Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии возмутились тем, как ЕС распределяет вакцины. В Европе готовы перейти на российские или китайские препараты. Сообщили, что Брюссель готовится к переговорам с Москвой о закупке "Спутника V". Почему в Старом Свете не стихают скандалы вокруг борьбы с коронавирусом, разбиралось РИА Новости. Найти "козла отпущения""В некоторые страны ЕС прививки поступают несоразмерно численности населения. Мы призываем обсудить это на ближайшем саммите", — говорится в письме лидеров Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии. Канцлер Австрии Себастьян Курц рекомендовал Брюсселю обратить внимание на ситуацию в Латвии и Болгарии. Нехватка препаратов там чревата новой волной коронавируса и, как следствие, — очередным локдауном, предупредил политик. "Почему, например, Мальте досталось больше вакцин, чем Болгарии? — задался вопросом Курц. — Причину видим в тайных контрактах управляющего совета ЕС. Надо расследовать эти кулуарные соглашения и не превращать вакцинацию в базар". Оппоненты из Социал-демократической партии с Курцем не согласились. "Канцлер ищет козлов отпущения за провал прививочной кампании в Австрии", — отметили в партии. Вакцинацию англо-шведским препаратом AstraZeneca и американским Pfizer австрийские власти запустили в конце года. Но в марте возникли проблемы. Компания AstraZeneca заявила, что не успевает обеспечить все страны ЕС. Кроме того, у привившихся нередки осложнения (образуются тромбы), в Италии и Дании зафиксировали даже летальные случаи. Австрия, Дания, Норвегия, Болгария, Латвия, Литва, Эстония приостановили использование препарата. Побочная вакцинацияНа днях в Эстонии от вакцины умер 31-летний государственный служащий. Вчера в Словакии скончалась 38-летняя учительница средней школы. Родственники жертв намерены судиться с англо-шведским производителем. Однако руководство фармкомпании заранее отвергает обвинения. Вакцину считают безопасной и во Всемирной организации здравоохранения. "Нет доказательств связи между препаратом AstraZeneca и образованием тромбов. Поводов отказываться от прививки нет", — уверяет представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Тем не менее список стран, сомневающихся в AstraZeneca, пополняется. Вчера применение этой вакцины приостановили Германия, Франция и Италия. Что касается Pfizer, то эта вакцина в дефиците. Распределением занимается Брюссель. Речь идет пока о восьми дозах на сто тысяч населения. Для сравнения: в США — 24, в Британии — 32. Именно это раскритиковали в письме главы Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии.Туризм на стартеТемпы вакцинации в Латвии и Болгарии, на что обратил особое внимание Курц, действительно замедлились. Сейчас там в среднем прививают до двух тысяч человек."Как минимум весь март ожидается острая нехватка препаратов", — предупредила глава латвийского Бюро вакцинации Эва Юхневича. До середины апреля Рига рассчитывала получить 164 тысячи доз. Половина — AstraZeneca, но сейчас это под вопросом. Если производитель не докажет безопасность вакцины, придется от нее отказаться. Платить Pfizer за дополнительные поставки власти пока не могут. "На складах нет вакцин: все направлены в медицинские учреждения и семейным врачам", — объяснила Юхневича. Болгария готовится к туристическому сезону: первого мая открывается международное авиасообщение. В страну пустят с отрицательным тестом на COVID-19 или сертификатом прививки. Но с вакцинацией местного населения далеко не все благополучно. В феврале поступила крупная партия AstraZeneca. Уставшие от жесткого локдауна люди начали прививаться. Как и соседи по ЕС, власти жаловались, что вакцин не хватает даже для медиков, учителей и пенсионеров. А теперь процесс и вовсе застопорился. "Я распорядился прекратить вакцинацию AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам не опровергнет все сомнения в ее безопасности", — заявил премьер-министр Бойко Борисов.Тайны и махинацииНедовольство в некоторых странах ЕС усиливает и то, что пока одни дожидаются возобновления поставок, другие не знают, куда девать излишки. В Германии, например, на складах скопилось около миллиона невостребованных доз. В Великобритании привили уже 21 миллион человек. Туда, в отличие от стран ЕС, препараты поступали бесперебойно. Власти Италии открыто обвинили Лондон в срыве вакцинации и пригрозили судом. Фармпроизводители оправдывались: "Сложности связаны с изготовлением основного компонента". Но это никого не успокоило. Говоря о "тайных контрактах", Курц имел в виду и ускоренные поставки в Британию. Негодование и подозрения европейцев вызывает и то, что в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре прививочная кампания стартовала одновременно с европейской. Похоже, первыми вакцины получают те, кто платит больше.Война вакцинВ ЕС присматриваются к российским и китайским вакцинам. Так, Франция собирается воспользоваться "Спутником V", если медицинское сообщество подтвердит эффективность этого препарата.Интерес проявил и Германский институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Условия те же — соответствие критериям ЕС. О планах закупать "Спутник V" сообщила Австрия. "В этом вопросе не может быть речи о геополитике", — подчеркнул Курц. Reuters утверждает, что ЕС готовится к переговорам с Москвой о "Спутнике V". Российский фонд прямых инвестиций это никак не прокомментировал. Но журналисты выяснили: производство "Спутника V" могут организовать в Италии и Германии. Еще одна версия: Брюссель изменил мнение о российской вакцине, чтобы взять под контроль поставки. Так, Венгрия, Словакия, Чехия напрямую договорились об этом с Москвой. На обвинения в игнорировании европейских правовых механизмов там отвечают встречными претензиями: слишком долго ждать Pfizer. Специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай в беседе с РИА Новости объясняет: "Дело не в уникальности "Спутника V", а в безвыходном для многих стран ЕС положении". "Ведь Европа интересуется и китайской вакциной. В частности, Венгрия первая в ЕС получила препарат Sinopharm. Альтернативы страхуют от перебоев с поставками и проблем, которые сейчас возникли у AstraZeneca", — поясняет венгерский политолог. Британский специалист по международным отношениям Саша Мэтьюз полагает, что "война вакцин" продолжится до конца пандемии. "Люди в Великобритании, Италии, Франции устали сидеть дома и критикуют власти. Те пытаются найти чудо-способ, чтобы избавиться от коронавируса и завоевать политические очки. Чем больше вакцин, тем больше шансов удержать власть", — уточняет она. Очевидно, принцип "каждый сам за себя" останется актуальным для Европы до тех пор, пока все не вакцинируются.

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600116673.html

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594841878.html

https://ria.ru/20210202/evrosoyuz-1595567095.html

чехия

австрия

норвегия

италия

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Российская вакцина – Аргентине: еще 300 тысяч доз "Спутника V" летит в Буэнос-Айрес Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины. На борту самолета находятся 20 членов экипажа, чтобы совершить 40-часовой полет без технических перерывов. Первая партия вакцины прибыла Аргентину 24 декабря после подписания контракта между РФПИ и правительством латиноамериканской страны на поставку 10 миллионов доз вакцины. 2021-03-16T08:00 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", маргарет харрис, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , воз, бойко борисов, чехия, австрия, норвегия, италия, в мире