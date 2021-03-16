https://ria.ru/20210316/erevan-1601492826.html
Протестующие перекрыли проспект в Ереване
Протестующие перекрыли проспект в Ереване
Противники премьера Армении Никола Пашиняна ненадолго перекрыли проспект в Ереване, сообщил РИА Новости принимавший участие в акции лидер движения "Азатагрум"... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:32
2021-03-16T15:32
2021-03-16T17:04
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601508115_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_84572006b5b9e9769ec5c9bf20b65049.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна ненадолго перекрыли проспект в Ереване, сообщил РИА Новости принимавший участие в акции лидер движения "Азатагрум" ("Освобождение") Мика Бадалян.Ранее сообщалось, что активисты "Азатагрум" перекрыли мусорными баками движение автомобилей по проспекту Саят-Нова в центре Еревана. Прибывшие на место полицейские задержали семерых участников акции и отодвинули баки на место, движение было восстановлено.После этого активисты переместились на проспект Комитаса на севере Еревана. Судя по опубликованным ими видео, они вытащили на проезжую часть скамейки, а также искусственно образовали пробку из своих автомобилей. Из-за нее полиция не успела приехать к месту проведения акции, отметил Бадалян."Полчаса был перекрыт целый проспект", - сообщил он РИА Новости. После этого оппозиционеры разблокировали дорогу. По словам Бадаляна, акции будут продолжаться."Азатагрум" ("Освобождение"), выступающее за отставку Пашиняна, является одним из участников палаточного лагеря у парламента на проспекте Баграмяна, однако там полиция не мешает им находиться на проспекте.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/pashinyan-1601397359.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601508115_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c742c67ce188bd9dd5cba37490b8be9d.jpg
Протестующие в Ереване вынесли скамейку на проезжую часть, пытаясь перекрыть движение
Протестующие в Ереване вынесли скамейку на проезжую часть, пытаясь перекрыть движение
2021-03-16T15:32
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ереван, армения, в мире
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Противники премьера Армении Никола Пашиняна
ненадолго перекрыли проспект в Ереване, сообщил РИА Новости принимавший участие в акции лидер движения "Азатагрум" ("Освобождение") Мика Бадалян.
Ранее сообщалось, что активисты "Азатагрум" перекрыли мусорными баками движение автомобилей по проспекту Саят-Нова в центре Еревана. Прибывшие на место полицейские задержали семерых участников акции и отодвинули баки на место, движение было восстановлено.
После этого активисты переместились на проспект Комитаса на севере Еревана. Судя по опубликованным ими видео, они вытащили на проезжую часть скамейки, а также искусственно образовали пробку из своих автомобилей. Из-за нее полиция не успела приехать к месту проведения акции, отметил Бадалян.
"Полчаса был перекрыт целый проспект", - сообщил он РИА Новости. После этого оппозиционеры разблокировали дорогу. По словам Бадаляна, акции будут продолжаться.
"Азатагрум" ("Освобождение"), выступающее за отставку Пашиняна, является одним из участников палаточного лагеря у парламента на проспекте Баграмяна, однако там полиция не мешает им находиться на проспекте.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване
после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении
Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.