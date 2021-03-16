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Протестующие перекрыли проспект в Ереване
Протестующие перекрыли проспект в Ереване
Противники премьера Армении Никола Пашиняна ненадолго перекрыли проспект в Ереване, сообщил РИА Новости принимавший участие в акции лидер движения "Азатагрум"... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:32
2021-03-16T17:04
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна ненадолго перекрыли проспект в Ереване, сообщил РИА Новости принимавший участие в акции лидер движения "Азатагрум" ("Освобождение") Мика Бадалян.Ранее сообщалось, что активисты "Азатагрум" перекрыли мусорными баками движение автомобилей по проспекту Саят-Нова в центре Еревана. Прибывшие на место полицейские задержали семерых участников акции и отодвинули баки на место, движение было восстановлено.После этого активисты переместились на проспект Комитаса на севере Еревана. Судя по опубликованным ими видео, они вытащили на проезжую часть скамейки, а также искусственно образовали пробку из своих автомобилей. Из-за нее полиция не успела приехать к месту проведения акции, отметил Бадалян."Полчаса был перекрыт целый проспект", - сообщил он РИА Новости. После этого оппозиционеры разблокировали дорогу. По словам Бадаляна, акции будут продолжаться."Азатагрум" ("Освобождение"), выступающее за отставку Пашиняна, является одним из участников палаточного лагеря у парламента на проспекте Баграмяна, однако там полиция не мешает им находиться на проспекте.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/pashinyan-1601397359.html
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Протестующие в Ереване вынесли скамейку на проезжую часть, пытаясь перекрыть движение
Протестующие в Ереване вынесли скамейку на проезжую часть, пытаясь перекрыть движение
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

Протестующие перекрыли проспект в Ереване

15:32 16.03.2021 (обновлено: 17:04 16.03.2021)
 
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна ненадолго перекрыли проспект в Ереване, сообщил РИА Новости принимавший участие в акции лидер движения "Азатагрум" ("Освобождение") Мика Бадалян.
Ранее сообщалось, что активисты "Азатагрум" перекрыли мусорными баками движение автомобилей по проспекту Саят-Нова в центре Еревана. Прибывшие на место полицейские задержали семерых участников акции и отодвинули баки на место, движение было восстановлено.
После этого активисты переместились на проспект Комитаса на севере Еревана. Судя по опубликованным ими видео, они вытащили на проезжую часть скамейки, а также искусственно образовали пробку из своих автомобилей. Из-за нее полиция не успела приехать к месту проведения акции, отметил Бадалян.
"Полчаса был перекрыт целый проспект", - сообщил он РИА Новости. После этого оппозиционеры разблокировали дорогу. По словам Бадаляна, акции будут продолжаться.
"Азатагрум" ("Освобождение"), выступающее за отставку Пашиняна, является одним из участников палаточного лагеря у парламента на проспекте Баграмяна, однако там полиция не мешает им находиться на проспекте.
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Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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