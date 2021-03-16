https://ria.ru/20210316/dopros-1601437994.html

Главреда "Медиазоны" вызвали на допрос по делу об акции 23 января

Главреда "Медиазоны" вызвали на допрос по делу об акции 23 января

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил РИА Новости, что ему пришла повестка на допрос по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:13

2021-03-16T11:13

2021-03-16T11:13

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

pussy riot

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил РИА Новости, что ему пришла повестка на допрос по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, в пятницу он пойдет в Следственный комитет."Вызвали на допрос в пятницу по "санитарному делу". Следователь звонил, подтверждал. Пойду в 12 (часов) в пятницу", - сказал Смирнов.Ранее Тверской суд Москвы на 25 суток арестовал Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Его адвокаты сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального. Затем Мосгорсуд сократил наказание до 15 суток.Смирнов отбывал административный арест в спецприемнике в Сахарово, условия содержания в нем, как отмечал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, "вызывают вопросы". Защита подала жалобу на арест в Европейский суд по правам человека.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.Расследованием дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ) занимается центральный аппарат СК РФ. Как утверждает следствие, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Под домашним арестом по этому делу находятся, в том числе, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Любовь Соболь, брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, координатор его московского штаба Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

https://ria.ru/20210128/arest-1595036667.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), pussy riot, москва, происшествия