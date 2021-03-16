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В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения
В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации на всей линии... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T21:35
2021-03-16T21:35
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации на всей линии соприкосновения.Ранее сообщалось, что очередное заседание подгруппы по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу прошло во вторник."На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня .Никоноров пояснил, что в ходе встречи, вместо обсуждения главных вопросов, таких как снижение уровня эскалации, устранение нарушений, необходимость уточнения координационного механизма в рамках действующих мер по усилению режима прекращения огня, а также проведения ремонтно-восстановительных работ, Киев "вступает в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи"."Считаем, что такой подход с украинской стороны перешел в категорию намеренного и традиционного, что, безусловно, не вселяет надежд на нахождение консенсуса. Представители Украины готовы рассуждать на любые абстрактные темы, кроме работы над самым главным - восстановление полного режима тишины и стабилизации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210316/donbass-1601426165.html
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире

В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения

21:35 16.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации на всей линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что очередное заседание подгруппы по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу прошло во вторник.
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"На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня .
Никоноров пояснил, что в ходе встречи, вместо обсуждения главных вопросов, таких как снижение уровня эскалации, устранение нарушений, необходимость уточнения координационного механизма в рамках действующих мер по усилению режима прекращения огня, а также проведения ремонтно-восстановительных работ, Киев "вступает в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи".
"Считаем, что такой подход с украинской стороны перешел в категорию намеренного и традиционного, что, безусловно, не вселяет надежд на нахождение консенсуса. Представители Украины готовы рассуждать на любые абстрактные темы, кроме работы над самым главным - восстановление полного режима тишины и стабилизации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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