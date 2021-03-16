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На Украине заявили о нежелании "бомбить Донбасс"
На Украине заявили о нежелании "бомбить Донбасс"
Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не намерен "бомбить Донбасс". РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:15
2021-03-16T12:10
алексей арестович
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
украина
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не намерен "бомбить Донбасс".Он отметил, что информация о готовящемся наступлении Украины не соответствует действительности. По его словам, Киев заинтересован в политико-дипломатическом пути решения конфликта и не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта "сыпались снаряды на голову".При этом Арестович все же допустил вероятность того, что Украине могут "навязать военное решение", и пообещал, что в этом случае она ответит "так, что мало не покажется". Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/donbass-1601328215.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
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алексей арестович , луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, украина, в мире

На Украине заявили о нежелании "бомбить Донбасс"

10:15 16.03.2021 (обновлено: 12:10 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не намерен "бомбить Донбасс".
Он отметил, что информация о готовящемся наступлении Украины не соответствует действительности. По его словам, Киев заинтересован в политико-дипломатическом пути решения конфликта и не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта "сыпались снаряды на голову".
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Вчера, 15:35Сказано в эфире
"Может наступить беда". Украинский политик о ситуации в Донбассе
При этом Арестович все же допустил вероятность того, что Украине могут "навязать военное решение", и пообещал, что в этом случае она ответит "так, что мало не покажется".
"Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения", — подытожил он в интервью телеканалу "Дом".
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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Алексей АрестовичЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
 
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