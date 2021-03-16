https://ria.ru/20210316/donbass-1601426165.html

На Украине заявили о нежелании "бомбить Донбасс"

На Украине заявили о нежелании "бомбить Донбасс"

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не намерен "бомбить Донбасс". РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:15

2021-03-16T10:15

2021-03-16T12:10

алексей арестович

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не намерен "бомбить Донбасс".Он отметил, что информация о готовящемся наступлении Украины не соответствует действительности. По его словам, Киев заинтересован в политико-дипломатическом пути решения конфликта и не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта "сыпались снаряды на голову".При этом Арестович все же допустил вероятность того, что Украине могут "навязать военное решение", и пообещал, что в этом случае она ответит "так, что мало не покажется". Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/donbass-1601328215.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/donbass-1600805197.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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алексей арестович , луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, украина, в мире