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Житель Пскова спас двоих детей, провалившихся под лед
Житель Пскова спас двоих детей, провалившихся под лед
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал героическим поступок жителя областного центра, который накануне вечером спас двоих детей, провалившихся... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T20:26
2021-03-16T20:57
хорошие новости
михаил ведерников
псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал героическим поступок жителя областного центра, который накануне вечером спас двоих детей, провалившихся под лед, сообщают во вторник региональные власти."Два мальчика десяти и одиннадцати лет, прогуливаясь по набережной реки Великой, вышли на тонкий лед и провалились в полынью. Андрей Стругин, который в это время проезжал мимо на велосипеде, бросился к ребятам на помощь и вызволил их из воды", — говорится в сообщении.Как отмечает областная администрация, один из мальчиков после оказания помощи на месте был доставлен в больницу с переохлаждением."Это без преувеличения героический поступок. Вы были участливы и очень быстро сориентировались, сумев помочь детям. Это достойный пример настоящего мужества и героизма для подрастающего поколения", — сказал в адрес Стругина губернатор региона, слова которого приводятся в сообщении.Он также вручил мужчине сертификат на приобретение нового велосипеда, а его дочери — плюшевого медведя.
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михаил ведерников, псковская область, общество

Житель Пскова спас двоих детей, провалившихся под лед

20:26 16.03.2021 (обновлено: 20:57 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛедоход на Иртыше в Осмкой области
Ледоход на Иртыше в Осмкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал героическим поступок жителя областного центра, который накануне вечером спас двоих детей, провалившихся под лед, сообщают во вторник региональные власти.
"Два мальчика десяти и одиннадцати лет, прогуливаясь по набережной реки Великой, вышли на тонкий лед и провалились в полынью. Андрей Стругин, который в это время проезжал мимо на велосипеде, бросился к ребятам на помощь и вызволил их из воды", — говорится в сообщении.
Как отмечает областная администрация, один из мальчиков после оказания помощи на месте был доставлен в больницу с переохлаждением.
"Это без преувеличения героический поступок. Вы были участливы и очень быстро сориентировались, сумев помочь детям. Это достойный пример настоящего мужества и героизма для подрастающего поколения", — сказал в адрес Стругина губернатор региона, слова которого приводятся в сообщении.
Он также вручил мужчине сертификат на приобретение нового велосипеда, а его дочери — плюшевого медведя.
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