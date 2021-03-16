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В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем
В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем
Семнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Челябинской области, сообщается на сайте уральского СУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:45
2021-03-16T08:45
2021-03-16T10:11
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Семнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Челябинской области, сообщается на сайте уральского СУ на транспорте СК РФ.Отмечается, что в результате схода вагонов повредилось железнодорожное полотно. Пострадавших нет."По предварительным данным, 16 марта 2021 года в 5 часов 20 минут по местному времени на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 17 вагонов, груженных углем", - говорится в сообщении.Уральское следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела."Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК, сотрудников транспортной полиции, уточняется в сообщении. Проводятся осмотр места происшествия, опросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки необходимой документации, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, поясняется в сообщении.
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челябинская область
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Сход вагонов грузового поезда с углем в Челябинской области. Кадры СК РФ
Сход вагонов грузового поезда с углем в Челябинской области. Кадры СК РФ
2021-03-16T08:45
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PT0M44S
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Семнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Челябинской области
, сообщается на сайте уральского СУ на транспорте СК
РФ.
Отмечается, что в результате схода вагонов повредилось железнодорожное полотно. Пострадавших нет.
"По предварительным данным, 16 марта 2021 года в 5 часов 20 минут по местному времени на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 17 вагонов, груженных углем", - говорится в сообщении.
Уральское следственное управление на транспорте СКР
сообщило о возбуждении уголовного дела.
"Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК, сотрудников транспортной полиции, уточняется в сообщении. Проводятся осмотр места происшествия, опросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки необходимой документации, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, поясняется в сообщении.