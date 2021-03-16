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Пьяная жительница Новосибирска устроила дебош в самолете по пути в Якутию
Пьяная жительница Новосибирска устроила дебош в самолете по пути в Якутию
Пьяная пассажирка устроила дебош во время авиаперелета из Новосибирска в Якутию, на нее составлены административные протоколы, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:33
2021-03-16T16:33
2021-03-16T16:34
республика саха (якутия)
новосибирск
происшествия
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ЯКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Пьяная пассажирка устроила дебош во время авиаперелета из Новосибирска в Якутию, на нее составлены административные протоколы, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.Отмечается, что в дежурную часть аэропорта "Полярный" поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту "Новосибирск – Полярный", находится пьяная 37-летняя пассажирка, угрожающая безопасности полета."Жительница Новосибирска нарушала общественный порядок, распивала спиртное и неоднократно отказывалась пройти с сотрудниками транспортной полиции в дежурную часть. В отношении правонарушительницы составлены административные протоколы", - рассказали в пресс-службе.От проведения медосвидетельствования пассажирка отказалась. Ей грозит штраф до 5 тысяч рублей либо административный арест сроком до 15 суток.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика саха (якутия), новосибирск, происшествия
ЯКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Пьяная пассажирка устроила дебош во время авиаперелета из Новосибирска в Якутию, на нее составлены административные протоколы, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Отмечается, что в дежурную часть аэропорта "Полярный" поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту "Новосибирск – Полярный", находится пьяная 37-летняя пассажирка, угрожающая безопасности полета.
"Жительница Новосибирска
нарушала общественный порядок, распивала спиртное и неоднократно отказывалась пройти с сотрудниками транспортной полиции в дежурную часть. В отношении правонарушительницы составлены административные протоколы", - рассказали в пресс-службе.
От проведения медосвидетельствования пассажирка отказалась. Ей грозит штраф до 5 тысяч рублей либо административный арест сроком до 15 суток.