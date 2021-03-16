https://ria.ru/20210316/debosh-1601509443.html

Пьяная жительница Новосибирска устроила дебош в самолете по пути в Якутию

Пьяная жительница Новосибирска устроила дебош в самолете по пути в Якутию

Пьяная пассажирка устроила дебош во время авиаперелета из Новосибирска в Якутию, на нее составлены административные протоколы, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:33

2021-03-16T16:33

2021-03-16T16:34

республика саха (якутия)

новосибирск

происшествия

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ЯКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Пьяная пассажирка устроила дебош во время авиаперелета из Новосибирска в Якутию, на нее составлены административные протоколы, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.Отмечается, что в дежурную часть аэропорта "Полярный" поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту "Новосибирск – Полярный", находится пьяная 37-летняя пассажирка, угрожающая безопасности полета."Жительница Новосибирска нарушала общественный порядок, распивала спиртное и неоднократно отказывалась пройти с сотрудниками транспортной полиции в дежурную часть. В отношении правонарушительницы составлены административные протоколы", - рассказали в пресс-службе.От проведения медосвидетельствования пассажирка отказалась. Ей грозит штраф до 5 тысяч рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

https://ria.ru/20201124/draka-1586174765.html

республика саха (якутия)

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), новосибирск, происшествия