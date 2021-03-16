https://ria.ru/20210316/cumberbatch-1601337671.html
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
Британский актер Бенедикт Камбербэтч в беседе с журналистом из издания Collider Стивеном Вайнтраубом намекнул на возможное продолжение детективного сериала... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T02:59
2021-03-16T02:59
2021-03-16T02:59
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
шерлок холмс
культура
бенедикт камбербэтч
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербэтч в беседе с журналистом из издания Collider Стивеном Вайнтраубом намекнул на возможное продолжение детективного сериала "Шерлок".По словам исполнителя роли сыщика Шерлока Холмса, пятый сезон может когда-нибудь выйти, но он сомневается, что это произойдет в ближайшее время. "Я никогда не говорю "никогда", но я пока не в курсе. Если говорить конкретно о моем участии, то мне сейчас хуже всех, поскольку съемочный график плотно расписан, как и у Мартина (имея в виду актера Мартина Фримена — исполнителя роли доктора Ватсона. — Прим. ред.) и всех других ключевых актеров. Поэтому кто знает? Может быть, однажды, если сценарий будет готов. При этом "сценарием" может быть фильм, а не сериал. Но в любом случае это произойдет не сейчас", — прокомментировал Камбербэтч. Сериал "Шерлок", состоящий из четырех сезонов, завершился в 2017-м году эпизодом под названием "Последнее дело" ("The Final Problem"). Сейчас Бенедикт Камбербэтч занят сразу в двух проект киновселенной Marvel: третьей части "Человека-паука", в которой исполнит роль наставника Питера Паркера (Том Холланд) и сиквеле блокбастера о маге Докторе Стрэндже.
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том холланд, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, шерлок холмс, бенедикт камбербэтч
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Британский актер Бенедикт Камбербэтч в беседе с журналистом из издания Collider Стивеном Вайнтраубом намекнул
на возможное продолжение детективного сериала "Шерлок".
По словам исполнителя роли сыщика Шерлока Холмса, пятый сезон может когда-нибудь выйти, но он сомневается, что это произойдет в ближайшее время.
"Я никогда не говорю "никогда", но я пока не в курсе. Если говорить конкретно о моем участии, то мне сейчас хуже всех, поскольку съемочный график плотно расписан, как и у Мартина (имея в виду актера Мартина Фримена — исполнителя роли доктора Ватсона. — Прим. ред.) и всех других ключевых актеров. Поэтому кто знает? Может быть, однажды, если сценарий будет готов. При этом "сценарием" может быть фильм, а не сериал. Но в любом случае это произойдет не сейчас", — прокомментировал Камбербэтч.
Сериал "Шерлок", состоящий из четырех сезонов, завершился в 2017-м году эпизодом под названием "Последнее дело" ("The Final Problem").
Сейчас Бенедикт Камбербэтч занят сразу в двух проект киновселенной Marvel: третьей части "Человека-паука", в которой исполнит роль наставника Питера Паркера (Том Холланд) и сиквеле блокбастера о маге Докторе Стрэндже.