Онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед глобальными вызовами"
12:31 16.03.2021 (обновлено: 12:34 16.03.2021)
17 марта в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет международный онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов". 2 часть: Москва - города Европы и Америки.
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Участники:
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир ЕФИМОВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;
- мэр Сиракуз Франческо ИТАЛИЯ;
- директор Венского агентства международного бизнеса Сабина ОЛЕР;
- заместитель министра экономического развития Рио-де-Жанейро Марсель БАЛАССИАНО;
- генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и торговле Буэнос-Айреса Алехо Родригес КАСИО;
- заместитель руководителя главы администрации Форт-Лодердейла Грэг ЧАВАРРИЯ;
- глава офиса мэра Хьюстона по экономическому развитию Энди ИКЕН;
- специалист по международным отношениям Гаваны Малаика Пегеро БАКЕ;
- руководитель Департамента международных связей и торговли Сан-Франциско Марк ЧЕНДЛЕР.
Модератор - журналист, телеведущий, корреспондент телеканала "Россия-24" Дмитрий ЩУГОРЕВ.
Каждая страна в той или иной степени столкнулась с коронавирусной инфекцией COVID-19. Стремительное распространение вируса оказывает огромное воздействие на бизнес и инвестиционное сообщество, что ведет к значительной потере доходов компаний.
Влияние на экономику в пределах одной страны или даже города может возрастать в зависимости от принимаемых властями мер. Сделав определенные выводы после первой волны пандемии, можно своевременно предотвратить новую вспышку заболевания - или же столкнуться с более мощной волной.
Дополнительная информация:
Роман Череватенко
Тел.: +7 (499) 246 04 35
Моб.: +7 (903) 735 27 40
e-mail: r.cherevatenko@iccmos.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир ЕФИМОВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;
- мэр Сиракуз Франческо ИТАЛИЯ;
- директор Венского агентства международного бизнеса Сабина ОЛЕР;
- заместитель министра экономического развития Рио-де-Жанейро Марсель БАЛАССИАНО;
- генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и торговле Буэнос-Айреса Алехо Родригес КАСИО;
- заместитель руководителя главы администрации Форт-Лодердейла Грэг ЧАВАРРИЯ;
- глава офиса мэра Хьюстона по экономическому развитию Энди ИКЕН;
- специалист по международным отношениям Гаваны Малаика Пегеро БАКЕ;
- руководитель Департамента международных связей и торговли Сан-Франциско Марк ЧЕНДЛЕР.
Модератор - журналист, телеведущий, корреспондент телеканала "Россия-24" Дмитрий ЩУГОРЕВ.
Каждая страна в той или иной степени столкнулась с коронавирусной инфекцией COVID-19. Стремительное распространение вируса оказывает огромное воздействие на бизнес и инвестиционное сообщество, что ведет к значительной потере доходов компаний.
Влияние на экономику в пределах одной страны или даже города может возрастать в зависимости от принимаемых властями мер. Сделав определенные выводы после первой волны пандемии, можно своевременно предотвратить новую вспышку заболевания - или же столкнуться с более мощной волной.
Дополнительная информация:
Роман Череватенко
Тел.: +7 (499) 246 04 35
Моб.: +7 (903) 735 27 40
e-mail: r.cherevatenko@iccmos.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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