https://ria.ru/20210316/covid-19-i-ekonomika-1601451692.html

Онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед глобальными вызовами"

Онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед глобальными вызовами"

17 марта в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет международный онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов". 2 часть: Москва - города Европы и Америки.

2021-03-16T12:31

2021-03-16T12:31

2021-03-16T12:34

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Задать вопросУчастники:- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир ЕФИМОВ;- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;- мэр Сиракуз Франческо ИТАЛИЯ;- директор Венского агентства международного бизнеса Сабина ОЛЕР;- заместитель министра экономического развития Рио-де-Жанейро Марсель БАЛАССИАНО;- генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и торговле Буэнос-Айреса Алехо Родригес КАСИО; - заместитель руководителя главы администрации Форт-Лодердейла Грэг ЧАВАРРИЯ;- глава офиса мэра Хьюстона по экономическому развитию Энди ИКЕН;- специалист по международным отношениям Гаваны Малаика Пегеро БАКЕ;- руководитель Департамента международных связей и торговли Сан-Франциско Марк ЧЕНДЛЕР.Модератор - журналист, телеведущий, корреспондент телеканала "Россия-24" Дмитрий ЩУГОРЕВ.Каждая страна в той или иной степени столкнулась с коронавирусной инфекцией COVID-19. Стремительное распространение вируса оказывает огромное воздействие на бизнес и инвестиционное сообщество, что ведет к значительной потере доходов компаний. Влияние на экономику в пределах одной страны или даже города может возрастать в зависимости от принимаемых властями мер. Сделав определенные выводы после первой волны пандемии, можно своевременно предотвратить новую вспышку заболевания - или же столкнуться с более мощной волной.Дополнительная информация: Роман ЧереватенкоТел.: +7 (499) 246 04 35Моб.: +7 (903) 735 27 40e-mail: r.cherevatenko@iccmos.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы