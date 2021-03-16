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https://ria.ru/20210316/chrome-1601490700.html
Новый браузер Google Chrome для смартфонов удивил своими требованиями
Новый браузер Google Chrome для смартфонов удивил своими требованиями
Новая версия браузера для устройств на ОС Android станет недоступна для многих гаджетов. О системных требованиях к смартфону сообщается в официальном блоге... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:22
2021-03-16T15:22
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гаджеты
технологии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новая версия браузера для устройств на ОС Android станет недоступна для многих гаджетов. О системных требованиях к смартфону сообщается в официальном блоге Google.Разработчики готовят к выходу 64-разрядную версию браузера, в которой увеличат скорость, плавность и стабильность работы. Но Chrome 89 потребует как минимум 8 ГБ оперативной памяти и Android 10-й версии. Другими словами, новый браузер заработает лишь на флагманских смартфонах.Впрочем, установить 64-разрядный Google Chrome можно на любой смартфон, если скачать установочный файл из стороннего магазина приложений. А вот в Google Play новая версия, выход которой уже анонсирован, будет видна лишь тем пользователям, устройства которых соответствуют требованиям.
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google, google android, гаджеты, технологии

Новый браузер Google Chrome для смартфонов удивил своими требованиями

15:22 16.03.2021
 
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Depositphotos / Vadmary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новая версия браузера для устройств на ОС Android станет недоступна для многих гаджетов. О системных требованиях к смартфону сообщается в официальном блоге Google.
Разработчики готовят к выходу 64-разрядную версию браузера, в которой увеличат скорость, плавность и стабильность работы. Но Chrome 89 потребует как минимум 8 ГБ оперативной памяти и Android 10-й версии. Другими словами, новый браузер заработает лишь на флагманских смартфонах.
Впрочем, установить 64-разрядный Google Chrome можно на любой смартфон, если скачать установочный файл из стороннего магазина приложений. А вот в Google Play новая версия, выход которой уже анонсирован, будет видна лишь тем пользователям, устройства которых соответствуют требованиям.
 
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