https://ria.ru/20210316/chrome-1601490700.html

Новый браузер Google Chrome для смартфонов удивил своими требованиями

Новый браузер Google Chrome для смартфонов удивил своими требованиями

Новая версия браузера для устройств на ОС Android станет недоступна для многих гаджетов. О системных требованиях к смартфону сообщается в официальном блоге... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:22

2021-03-16T15:22

2021-03-16T15:22

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google android

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новая версия браузера для устройств на ОС Android станет недоступна для многих гаджетов. О системных требованиях к смартфону сообщается в официальном блоге Google.Разработчики готовят к выходу 64-разрядную версию браузера, в которой увеличат скорость, плавность и стабильность работы. Но Chrome 89 потребует как минимум 8 ГБ оперативной памяти и Android 10-й версии. Другими словами, новый браузер заработает лишь на флагманских смартфонах.Впрочем, установить 64-разрядный Google Chrome можно на любой смартфон, если скачать установочный файл из стороннего магазина приложений. А вот в Google Play новая версия, выход которой уже анонсирован, будет видна лишь тем пользователям, устройства которых соответствуют требованиям.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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