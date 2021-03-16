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Аксенов назвал главные качества чиновника
Аксенов назвал главные качества чиновника
Основными качествами министра или главы администрации в Крыму должны быть результативность и честность, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:22
2021-03-16T09:22
2021-03-16T11:11
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Основными качествами министра или главы администрации в Крыму должны быть результативность и честность, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Я коллегам говорю: хочешь сделать хорошо – делай сам. Задач у отдельных министерств и ведомств не так много, чтобы министр не мог вникнуть в положение дел на конкретном участке, это же касается глав администраций", - заявил Аксенов.Главными качествами для продолжения работы чиновника в команде является результативность и честность, отметил глава Крыма. "Результативность. И честность, без нее никакой результативности не будет", - сказал он на вопрос, что для него важно при подборе кадров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>
https://ria.ru/20201209/aksenov-1588347490.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, политика