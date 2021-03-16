https://ria.ru/20210316/chinovnik-1601418358.html

Аксенов назвал главные качества чиновника

Аксенов назвал главные качества чиновника

Основными качествами министра или главы администрации в Крыму должны быть результативность и честность, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:22

2021-03-16T09:22

2021-03-16T11:11

сергей аксенов (политик)

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Основными качествами министра или главы администрации в Крыму должны быть результативность и честность, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Я коллегам говорю: хочешь сделать хорошо – делай сам. Задач у отдельных министерств и ведомств не так много, чтобы министр не мог вникнуть в положение дел на конкретном участке, это же касается глав администраций", - заявил Аксенов.Главными качествами для продолжения работы чиновника в команде является результативность и честность, отметил глава Крыма. "Результативность. И честность, без нее никакой результативности не будет", - сказал он на вопрос, что для него важно при подборе кадров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20201209/aksenov-1588347490.html

республика крым

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2021

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сергей аксенов (политик), республика крым, политика