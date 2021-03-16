https://ria.ru/20210316/brakonery-1601388494.html

Поймавший браконьеров инспектор может остаться крайним

Поймавший браконьеров инспектор может остаться крайним

Инспектор заказника в Бурятии Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров. В их машине обнаружили туши двух незаконно добытых косуль. В погоне за... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:00

2021-03-16T08:00

2021-03-16T12:43

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр бастрыкин

мухоршибирский район

природа

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Инспектор заказника в Бурятии Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров. В их машине обнаружили туши двух незаконно добытых косуль. В погоне за нарушителями Сергею пришлось стрелять. В ответ контрабандисты наехали на него. Он чудом спасся: перелом руки, сотрясение, многочисленные ушибы. В республиканском управлении СК считают, что инспектор превысил служебные полномочия, завели уголовное дело. Это возмутило людей, за Сергея вступились все коллеги."Держите руки на виду"В ночь на 4 октября прошлого года участковому госинспектору Алтачейского заказника Байкальского биосферного заповедника Сергею Красикову поступило уведомление по телефону. Фотоловушка (камера, которая автоматически срабатывает на любые движения) зафиксировала УАЗ. Это означает, что кто-то проник на территорию незаконно."Мы со старшим и еще одним инспектором оперативно выехали. На месте были в пятнадцать минут четвертого, — рассказывает РИА Новости Сергей. — К слову, старший — мой отец, а коллега — младший брат. Патрулируем Алтачейский заказник — 78 тысяч гектаров — втроем".Передвигались по заказнику с выключенными фарами, чтобы не спугнуть незваных гостей. Для Красиковых это несложно: знают каждый угол. Остановились там, где сработала фотоловушка. Сергей с Александром вышли, отец остался в машине. Через двести метров братья встретили первого браконьера. Он с головы до ног был в крови. От него разило алкоголем.Вскоре Красиковы обнаружили тот самый браконьерский УАЗ. "Работает служба охраны заказника, выходите, держите руки на виду", — прокричал я, когда мы с Сашей были на расстоянии четырех метров. Те в ответ запустили двигатель, включили фары, вездеход резко сорвался с места — прямо на меня. Чтобы их остановить, я выстрелил в область радиатора. Отскочить в сторону не успел, меня сбили. Почувствовал острую боль в правой руке, но понимал, что нужно встать и действовать без промедлений".Путь, по которому браконьеры заехали вглубь заказника, перекрыл старший инспектор. По другую сторону — полное бездорожье. Контрабандистам ничего не оставалось, как свернуть в чащу и удирать по косогору, оврагам и валежнику."Мы побежали следом. Из УАЗа на ходу выпрыгнули трое. Один пропал из виду. Двое ринулись вверх по оврагу. В машине остался только водитель: я попросил отца догнать, Александра отправил к нему на подмогу (сложно ловить человека, находясь за рулем, в одиночку). Сам кинулся за беглецами, — подробно рассказывает Сергей. — Чтобы остановить их, сделал предупредительный выстрел в сторону. В ответ на меня наставили карабин. Я одной левой перехватил ствол, отвел в сторону и резко потянул на себя. Взял, в общем, ситуацию под контроль. Как раз в этот момент позвонил старший: он поймал водителя, полиция прибыла, отправили ко мне помощь. В итоге спустили нарушителей из оврага, посадили в нашу инспекторскую машину. После я отправился искать третьего скрывшегося — нашел".Горе-браконьеров доставили в полицейский участок. Они успели убить двух косуль. Дознаватель ГД ОМВД России по Мухоршибирскому району возбудил уголовное дело по статье 258 УК ("Незаконная охота"). А у Сергея — перелом правой руки, сотрясение головы и ушибы."Человек в черном"Замдиректора по научной работе Байкальского государственного заповедника Сергей Ткач в комментарии РИА Новости подчеркнул: ход следствия представителей заказника не устраивал. Дважды обращались в районную прокуратуру, чтобы дело изъяли у МВД и передали в СК республики. "Это удалось. В декабре все уже было на контроле у СК. Однако в качестве обвиняемых там четверо. Пятый (тот, кто бежал из машины вверх по оврагу с вооруженным приятелем. — Прим. ред.) проходит как свидетель. Мы будем просить, чтобы и его привлекли", — говорит Ткач.Уголовное дело против браконьеров завершено и готовится к передаче в суд. Однако обвиняемые подали встречные заявления — по поводу обстоятельств задержания в лесу. Интересы убийц косуль представляет адвокатское бюро "Три кита". В ролике, который защитники браконьеров выложили на Ютьюбе, человек, представившийся Вячеславом, объясняет: компания поехала к родителям одного из друзей "помочь забить бычка"."Кто-то из пацанов предложил свернуть с дороги: просто отдохнуть, попить чай, посмотреть сухие дрова. Проехали 800 метров, я попросил остановить машину — сходить по нужде. Сказал парням ехать дальше, а сам решил осмотреть местность на предмет дров... Заблудился. Проходил минут тридцать. Смотрю с опушки — машина стоит. Думал, наконец нашлись ребята мои. Потом понял, что это не они. Ко мне подбежали два человека, заломили руки за спину, надели наручники, ничего не объясняя, бросили на заднее сиденье", — так описал события той ночи первый попавшийся инспекторам охотник.Находившиеся в машине говорят, что к ним вдруг откуда ни возьмись "выскочил человек с ружьем" без шевронов и других опознавательных знаков. Они завели мотор и постарались скрыться, испугавшись "человека в черном". Красиков, по их словам, стрелял им вдогонку. "УАЗик стал глохнуть, мы вылезли из машины… Не знали, кто за нами гонится… Мы остановились, присели. Я прижал оружие к земле, сидя на корточках. Он (Красиков. — Прим. ред.) взял свое и нанес удары по телу: ребрам, голове, нижней части челюсти", — заявил некий Сергей. И добавил: он считает действия инспектора незаконными.Приятель Сергея утверждает, что видел, как Красиков бил прикладом ружья и якобы сломал тому ребра. Кроме того, он отмечает, что предупредительный выстрел сотрудника заповедника задел его ботинок. "Он грозился: "Если реветь не прекратишь, я тебя вообще убью".В комментарии РИА Новости представитель адвокатского бюро Сергей Клютин сказал, что не было причин стрелять по "безоружным людям".Не в первый разВ результате в феврале Мухоршибирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело против Сергея Красикова по статье 286 УК за превышение должностных полномочий. Коллеги инспектора не верят браконьерам. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. "Только через четыре с половиной месяца вдруг выяснилось, что он якобы перешел грань, задерживая группу вооруженных нарушителей? — недоумевает Сергей Ткач. — Не стоит забывать: право применять силу при исполнении служебных обязанностей, если есть на то основания, дано нам законом. К слову, когда полиция проводила досмотр, никто на боль в ребрах не жаловался. Это просто возмутительно! Мы обратились с коллективным письмом к председателю СК России".Двенадцатого марта стало известно, что следователи Центрального аппарата по поручению Александра Бастрыкина возьмут эту историю на контроль. На сайте ведомства уточнили: возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 318 УК о насилии в отношении госинспектора.Сергей Ткач назвал инцидент вопиющим. Тридцатидвухлетний Сергей Красиков работает в Алтачейском заказнике с 2011-го. А его отец патрулирует заповедные территории еще с советских времен. "Сергей — профессионал, у него хорошая физическая подготовка. Он регулярно повышает квалификацию, проходит обучающие курсы по линии Минприроды, награжден республиканским МВД за содействие в борьбе с наркоманией. Одним из первых начал внедрять у нас фотоловушки".Сам Красиков не теряет надежды, что все обойдется. Бороться с браконьерами ему не впервой. Пять лет назад была схожая ситуация: охотники убили косуль. Расследование затянулось почти на два года. "Выкручивались они как могли. Пытались приписать туши нам, будто мы их подкинули", — вспоминает Сергей. В конце концов справедливость восторжествовала: браконьеров привлекли по статье за незаконную охоту и оштрафовали.

https://ria.ru/20210205/brakoner-1596109521.html

мухоршибирский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дело инспектора Красикова: браконьерство «в законе» Инспектор заказника в Бурятии Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров. В их машине обнаружили туши двух незаконно добытых косуль. В погоне за нарушителями Сергею пришлось стрелять. В ответ контрабандисты наехали на него. Он чудом спасся: перелом руки, сотрясение, многочисленные ушибы. В республиканском управлении СК считают, что инспектор превысил служебные полномочия, завели уголовное дело. Это возмутило людей, за Сергея вступились все коллеги. 2021-03-16T08:00 true PT5M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр бастрыкин, мухоршибирский район, природа, общество