https://ria.ru/20210316/bezrabotnye-1601515268.html

Голикова рассказала о безработице среди российской молодежи

Голикова рассказала о безработице среди российской молодежи

Более трети зарегистрированных безработных в России – молодые люди в возрасте до 29 лет, в том числе с высшим образованием, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:04

2021-03-16T17:04

2021-03-16T17:07

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более трети зарегистрированных безработных в России – молодые люди в возрасте до 29 лет, в том числе с высшим образованием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда, увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет", - сказала Голикова в рамках "Открытого диалога" председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на тему "О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации"Она отметила, что это молодежь, в том числе с высшим образованием "и которые занимаются поиском работы"."Существует необходимость максимального вовлечения на рынок труда трудоспособного населения, в первую очередь молодежи. И, конечно, то качество молодых людей с точки зрения их образования, которые мы на сегодняшний день имеем, имеет сущностное значение", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20210310/bednost-1600568378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, общество