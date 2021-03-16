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Голикова рассказала о безработице среди российской молодежи
Голикова рассказала о безработице среди российской молодежи
Более трети зарегистрированных безработных в России – молодые люди в возрасте до 29 лет, в том числе с высшим образованием, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:04
2021-03-16T17:04
2021-03-16T17:07
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более трети зарегистрированных безработных в России – молодые люди в возрасте до 29 лет, в том числе с высшим образованием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда, увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет", - сказала Голикова в рамках "Открытого диалога" председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на тему "О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации"Она отметила, что это молодежь, в том числе с высшим образованием "и которые занимаются поиском работы"."Существует необходимость максимального вовлечения на рынок труда трудоспособного населения, в первую очередь молодежи. И, конечно, то качество молодых людей с точки зрения их образования, которые мы на сегодняшний день имеем, имеет сущностное значение", - добавила вице-премьер.
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татьяна голикова, общество
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Более трети зарегистрированных безработных в России
– молодые люди в возрасте до 29 лет, в том числе с высшим образованием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда, увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет", - сказала Голикова в рамках "Открытого диалога" председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на тему "О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации"
Она отметила, что это молодежь, в том числе с высшим образованием "и которые занимаются поиском работы".
"Существует необходимость максимального вовлечения на рынок труда трудоспособного населения, в первую очередь молодежи. И, конечно, то качество молодых людей с точки зрения их образования, которые мы на сегодняшний день имеем, имеет сущностное значение", - добавила вице-премьер.