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СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против Тимы Белорусских
СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против Тимы Белорусских
СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против Тимы Белорусских и передал его прокурору. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:14
2021-03-16T16:29
тима белорусских
следственный комитет белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против Тимы Белорусских и передал его прокурору.В январе официальный представитель управления Cледственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело."Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса ("незаконный оборот наркотиков без цели сбыта" – ред.). К нему применена мера пресечения в виде залога", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Там отмечается, что "ночью 6 января в игровом клубе в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний музыкальный исполнитель, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш массой 0,4 грамма". Кроме этого, говорится в сообщении, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином.По белорусскому законодательству, исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
https://ria.ru/20210315/subbotina-1601230793.html
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тима белорусских, следственный комитет белоруссии, белоруссия, в мире

СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против Тимы Белорусских

16:14 16.03.2021 (обновлено: 16:29 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБелорусский певец Тима Белорусских
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против Тимы Белорусских и передал его прокурору.
В январе официальный представитель управления Cледственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Фотография из Instagram-аккаунта Дианы Субботиной - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 12:58
Источник: звезду шоу "Пацанки" Субботину задержали с наркотиками
"Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса ("незаконный оборот наркотиков без цели сбыта" – ред.). К нему применена мера пресечения в виде залога", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Там отмечается, что "ночью 6 января в игровом клубе в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний музыкальный исполнитель, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш массой 0,4 грамма". Кроме этого, говорится в сообщении, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином.
По белорусскому законодательству, исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Тима Белорусских - Привычка убегать. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Сотрудничавшие с Тимой Белорусских продюсеры рассказали о его "слабостях"
 
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