https://ria.ru/20210316/belorusskikh-1601504580.html

СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против Тимы Белорусских

СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против Тимы Белорусских

СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против Тимы Белорусских и передал его прокурору. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:14

2021-03-16T16:14

2021-03-16T16:29

тима белорусских

следственный комитет белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против Тимы Белорусских и передал его прокурору.В январе официальный представитель управления Cледственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело."Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса ("незаконный оборот наркотиков без цели сбыта" – ред.). К нему применена мера пресечения в виде залога", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Там отмечается, что "ночью 6 января в игровом клубе в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний музыкальный исполнитель, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш массой 0,4 грамма". Кроме этого, говорится в сообщении, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином.По белорусскому законодательству, исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

https://ria.ru/20210315/subbotina-1601230793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/skandaly-1595270622.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тима белорусских, следственный комитет белоруссии, белоруссия, в мире