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В Белоруссии введут биометрические паспорта
В Белоруссии введут биометрические паспорта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении в республике биометрических паспортов и других документов с 1 сентября, сообщила во вторник... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:58
2021-03-16T18:44
мвд белоруссии
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении в республике биометрических паспортов и других документов с 1 сентября, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 107 "О биометрических документах". В соответствии с указом, биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.В сообщении подчеркивается, что использование таких документов позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов. Указ президента также устанавливает тарифы за выдачу биометрических документов."ID-карты планируется использовать на территории страны для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу. Если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется. Его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты", - говорится в сообщении.Там отмечается, что расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счет использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде."Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях", - подчеркивается в сообщении.В сообщении говорится, что граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить - биометрические документы либо паспорта действующего образца. При этом стоимость оформления действующих паспортов не изменится, возможность выезда за рубеж по ним сохраняется.Срок начала выдачи биометрических паспортов в республике не раз переносился. В департаменте по гражданству и миграции МВД Белоруссии ранее полагали, что в 2021 году будет выдано в общей сложности до 800 тысяч карточек и 300 тысяч биометрических паспортов при общем населении республики в 9,4 миллиона человек.
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мвд белоруссии, в мире, александр лукашенко, белоруссия

В Белоруссии введут биометрические паспорта

17:58 16.03.2021 (обновлено: 18:44 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении в республике биометрических паспортов и других документов с 1 сентября, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 107 "О биометрических документах". В соответствии с указом, биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.
В сообщении подчеркивается, что использование таких документов позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов. Указ президента также устанавливает тарифы за выдачу биометрических документов.
"ID-карты планируется использовать на территории страны для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу. Если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется. Его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счет использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.
"Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях", - подчеркивается в сообщении.
В сообщении говорится, что граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить - биометрические документы либо паспорта действующего образца. При этом стоимость оформления действующих паспортов не изменится, возможность выезда за рубеж по ним сохраняется.
Срок начала выдачи биометрических паспортов в республике не раз переносился. В департаменте по гражданству и миграции МВД Белоруссии ранее полагали, что в 2021 году будет выдано в общей сложности до 800 тысяч карточек и 300 тысяч биометрических паспортов при общем населении республики в 9,4 миллиона человек.
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