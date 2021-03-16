https://ria.ru/20210316/bayden-1601558829.html

США обвинили украинского депутата в действиях по дискредитации Байдена

США обвинили украинского депутата в действиях по дискредитации Байдена

Разведка США обвинила украинского депутата Андрея Деркача в очернении Джо Байдена на выборах 2020 года, причем утверждает, что это делалось с подачи российских... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T21:53

2021-03-16T21:53

2021-03-16T22:06

выборы президента сша — 2020

верховная рада украины

джо байден

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Разведка США обвинила украинского депутата Андрея Деркача в очернении Джо Байдена на выборах 2020 года, причем утверждает, что это делалось с подачи российских властей."Мы считаем, что президент Путин и другие российские высокопоставленные официальные лица знали и, вероятно, распорядились провести операции по влиянию против президентских выборов в США в 2020 году. Например, наша оценка такова, что в компетенции Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы. Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами", - утверждается в докладе.Также в докладе говорится, что "вмешательством в выборы" занимались неназванные высокопоставленные чиновники России, "которые не стали бы действовать, не получив по крайней мере молчаливого одобрения Путина".Также во вмешательстве обвинили "сеть связанных с Украиной лиц", включая "российского агента влияния" Константина Килимника, против которого уже было заведено дело в США."Деркач, Килимник и их знакомые пытались использовать видные лица в США и медиаканалы, чтобы "отмыть" свои рассказы для официальных лиц и аудиторий в США. Эти российские подручные встречались и предоставляли материалы лицам в США, связанным с администрацией Трампа, чтобы добиваться формального расследования, наняли фирму в США для петиций американским официальным лицам и пытались установить контакт с несколькими высокопоставленными представителями США", - говорится в докладе.Также Деркача и Килимника обвиняют в том, что они пытались связаться с видными журналистами в США и помогли в производстве фильма, показанного в США в 2020 году.Неназванные "российские киберструктуры" обвинены в сборе информации, чтобы информировать Кремль о выборах.Они повторили звучавшие ранее обвинения в адрес Первого управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) в попытке взлома сайтов политиков в США в 2019 и 2020 годах, а также обвинения в адрес неназванных структур в попытке взломать сайты демократов в 2018 году. При этом заявляется, что это не было, скорее всего, связанно именно с выборами, а было частью "широкой кампании".Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

https://ria.ru/20210316/vybory-1601559002.html

https://ria.ru/20210316/tramp-1601558336.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, джо байден, сша, украина, в мире