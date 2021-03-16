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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210316/bayden-1601558829.html
США обвинили украинского депутата в действиях по дискредитации Байдена
США обвинили украинского депутата в действиях по дискредитации Байдена
Разведка США обвинила украинского депутата Андрея Деркача в очернении Джо Байдена на выборах 2020 года, причем утверждает, что это делалось с подачи российских... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T21:53
2021-03-16T22:06
выборы президента сша — 2020
верховная рада украины
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сша
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Разведка США обвинила украинского депутата Андрея Деркача в очернении Джо Байдена на выборах 2020 года, причем утверждает, что это делалось с подачи российских властей."Мы считаем, что президент Путин и другие российские высокопоставленные официальные лица знали и, вероятно, распорядились провести операции по влиянию против президентских выборов в США в 2020 году. Например, наша оценка такова, что в компетенции Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы. Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами", - утверждается в докладе.Также в докладе говорится, что "вмешательством в выборы" занимались неназванные высокопоставленные чиновники России, "которые не стали бы действовать, не получив по крайней мере молчаливого одобрения Путина".Также во вмешательстве обвинили "сеть связанных с Украиной лиц", включая "российского агента влияния" Константина Килимника, против которого уже было заведено дело в США."Деркач, Килимник и их знакомые пытались использовать видные лица в США и медиаканалы, чтобы "отмыть" свои рассказы для официальных лиц и аудиторий в США. Эти российские подручные встречались и предоставляли материалы лицам в США, связанным с администрацией Трампа, чтобы добиваться формального расследования, наняли фирму в США для петиций американским официальным лицам и пытались установить контакт с несколькими высокопоставленными представителями США", - говорится в докладе.Также Деркача и Килимника обвиняют в том, что они пытались связаться с видными журналистами в США и помогли в производстве фильма, показанного в США в 2020 году.Неназванные "российские киберструктуры" обвинены в сборе информации, чтобы информировать Кремль о выборах.Они повторили звучавшие ранее обвинения в адрес Первого управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) в попытке взлома сайтов политиков в США в 2019 и 2020 годах, а также обвинения в адрес неназванных структур в попытке взломать сайты демократов в 2018 году. При этом заявляется, что это не было, скорее всего, связанно именно с выборами, а было частью "широкой кампании".Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.
https://ria.ru/20210316/vybory-1601559002.html
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верховная рада украины, джо байден, сша, украина, в мире

США обвинили украинского депутата в действиях по дискредитации Байдена

21:53 16.03.2021 (обновлено: 22:06 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Разведка США обвинила украинского депутата Андрея Деркача в очернении Джо Байдена на выборах 2020 года, причем утверждает, что это делалось с подачи российских властей.
"Мы считаем, что президент Путин и другие российские высокопоставленные официальные лица знали и, вероятно, распорядились провести операции по влиянию против президентских выборов в США в 2020 году. Например, наша оценка такова, что в компетенции Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы. Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами", - утверждается в докладе.
Также в докладе говорится, что "вмешательством в выборы" занимались неназванные высокопоставленные чиновники России, "которые не стали бы действовать, не получив по крайней мере молчаливого одобрения Путина".
Также во вмешательстве обвинили "сеть связанных с Украиной лиц", включая "российского агента влияния" Константина Килимника, против которого уже было заведено дело в США.
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"Деркач, Килимник и их знакомые пытались использовать видные лица в США и медиаканалы, чтобы "отмыть" свои рассказы для официальных лиц и аудиторий в США. Эти российские подручные встречались и предоставляли материалы лицам в США, связанным с администрацией Трампа, чтобы добиваться формального расследования, наняли фирму в США для петиций американским официальным лицам и пытались установить контакт с несколькими высокопоставленными представителями США", - говорится в докладе.
Также Деркача и Килимника обвиняют в том, что они пытались связаться с видными журналистами в США и помогли в производстве фильма, показанного в США в 2020 году.
Неназванные "российские киберструктуры" обвинены в сборе информации, чтобы информировать Кремль о выборах.
Они повторили звучавшие ранее обвинения в адрес Первого управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) в попытке взлома сайтов политиков в США в 2019 и 2020 годах, а также обвинения в адрес неназванных структур в попытке взломать сайты демократов в 2018 году. При этом заявляется, что это не было, скорее всего, связанно именно с выборами, а было частью "широкой кампании".
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.
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