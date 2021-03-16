Разведка США обвинила Россию в попытках помешать Байдену в ходе выборов
21:20 16.03.2021 (обновлено: 22:17 16.03.2021)
© REUTERS / Tom Brenner Президент США Джо Байден во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Американское разведсообщество обвинило Россию в попытках помешать Джо Байдену на президентских выборах 2020 года и помочь переизбранию Дональда Трампа.
"Мы считаем, что президент <...> Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США", — говорится в докладе, который рассекретил офис директора Национальной разведки США.
Как утверждается в документе, "группа российских правительственных организаций провела эту операцию". Разведывательное сообщество "в высокой степени" уверено в своей оценке.
"Российские государственные и подручные им лица, обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США", — сказано в докладе.
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Там утверждается, что "ключевым элементом стратегии Москвы" стало использование людей, связанных с российской разведкой. По версии разведсообщества, они занимались продвижением дезинформации и "неподтвержденных обвинений против президента Байдена". Адресатом этой кампании якобы были американские СМИ, официальные и другие частные лица США, включая тех, "кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации".
В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.
Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
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