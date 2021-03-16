https://ria.ru/20210316/bayden-1601555950.html

Разведка США обвинила Россию в попытках помешать Байдену в ходе выборов

Разведка США обвинила Россию в попытках помешать Байдену в ходе выборов

Американское разведсообщество обвинило Россию в попытках помешать Джо Байдену на президентских выборах 2020 года и помочь переизбранию Дональда Трампа. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T21:20

2021-03-16T21:20

2021-03-16T22:17

дональд трамп

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выборы президента сша — 2020

россия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Американское разведсообщество обвинило Россию в попытках помешать Джо Байдену на президентских выборах 2020 года и помочь переизбранию Дональда Трампа.Как утверждается в документе, "группа российских правительственных организаций провела эту операцию". Разведывательное сообщество "в высокой степени" уверено в своей оценке."Российские государственные и подручные им лица, обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США", — сказано в докладе.Там утверждается, что "ключевым элементом стратегии Москвы" стало использование людей, связанных с российской разведкой. По версии разведсообщества, они занимались продвижением дезинформации и "неподтвержденных обвинений против президента Байдена". Адресатом этой кампании якобы были американские СМИ, официальные и другие частные лица США, включая тех, "кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации".В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/voz-1596797595.html

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

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дональд трамп, москва, в мире, россия, джо байден, сша