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ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе ИИ
ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе ИИ
Формирование предодобренных кредитных предложений с применением технологий искусственного интеллекта позволит ВТБ нарастить кредитный портфель в сегменте... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:25
2021-03-16T13:25
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Формирование предодобренных кредитных предложений с применением технологий искусственного интеллекта позволит ВТБ нарастить кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса более чем на 30 миллиардов рублей в течение 3 лет, считают в банке.Как отмечается в пресс-релизе ВТБ, банк начал формировать предодобренные предложения по кредитам для среднего бизнеса на любые бизнес-цели с применением ИИ для действующих и потенциальных клиентов банка. Такие кредиты можно оформить без предоставления объемного пакета документов и длительных экспертиз."Новая технология формирования кредитных предложений с применением искусственного интеллекта позволяет компаниям быстро и с минимальным количеством документов получить нужный именно им в конкретный момент кредит и освободить время для решения стратегических задач", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика. ВТБ планирует расширить области применения алгоритмов машинного обучения в кредитном процессе, что позволит формировать более сложные предложения, комбинирующие стандартные и индивидуальные продукты и условия с учетом риск-профиля каждого предприятия.
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе ИИ

13:25 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Формирование предодобренных кредитных предложений с применением технологий искусственного интеллекта позволит ВТБ нарастить кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса более чем на 30 миллиардов рублей в течение 3 лет, считают в банке.
Как отмечается в пресс-релизе ВТБ, банк начал формировать предодобренные предложения по кредитам для среднего бизнеса на любые бизнес-цели с применением ИИ для действующих и потенциальных клиентов банка. Такие кредиты можно оформить без предоставления объемного пакета документов и длительных экспертиз.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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"Новая технология формирования кредитных предложений с применением искусственного интеллекта позволяет компаниям быстро и с минимальным количеством документов получить нужный именно им в конкретный момент кредит и освободить время для решения стратегических задач", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
ВТБ планирует расширить области применения алгоритмов машинного обучения в кредитном процессе, что позволит формировать более сложные предложения, комбинирующие стандартные и индивидуальные продукты и условия с учетом риск-профиля каждого предприятия.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
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