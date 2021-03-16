https://ria.ru/20210316/bank-1601464667.html
ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе ИИ
ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе ИИ
Формирование предодобренных кредитных предложений с применением технологий искусственного интеллекта позволит ВТБ нарастить кредитный портфель в сегменте... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:25
2021-03-16T13:25
2021-03-16T13:25
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Формирование предодобренных кредитных предложений с применением технологий искусственного интеллекта позволит ВТБ нарастить кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса более чем на 30 миллиардов рублей в течение 3 лет, считают в банке.Как отмечается в пресс-релизе ВТБ, банк начал формировать предодобренные предложения по кредитам для среднего бизнеса на любые бизнес-цели с применением ИИ для действующих и потенциальных клиентов банка. Такие кредиты можно оформить без предоставления объемного пакета документов и длительных экспертиз."Новая технология формирования кредитных предложений с применением искусственного интеллекта позволяет компаниям быстро и с минимальным количеством документов получить нужный именно им в конкретный момент кредит и освободить время для решения стратегических задач", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика. ВТБ планирует расширить области применения алгоритмов машинного обучения в кредитном процессе, что позволит формировать более сложные предложения, комбинирующие стандартные и индивидуальные продукты и условия с учетом риск-профиля каждого предприятия.
https://ria.ru/20210315/vtb-1601242502.html
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости
. Формирование предодобренных кредитных предложений с применением технологий искусственного интеллекта позволит ВТБ
нарастить кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса более чем на 30 миллиардов рублей в течение 3 лет, считают в банке.
Как отмечается в пресс-релизе ВТБ, банк начал формировать предодобренные предложения по кредитам для среднего бизнеса на любые бизнес-цели с применением ИИ для действующих и потенциальных клиентов банка. Такие кредиты можно оформить без предоставления объемного пакета документов и длительных экспертиз.
"Новая технология формирования кредитных предложений с применением искусственного интеллекта позволяет компаниям быстро и с минимальным количеством документов получить нужный именно им в конкретный момент кредит и освободить время для решения стратегических задач", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
ВТБ планирует расширить области применения алгоритмов машинного обучения в кредитном процессе, что позволит формировать более сложные предложения, комбинирующие стандартные и индивидуальные продукты и условия с учетом риск-профиля каждого предприятия.