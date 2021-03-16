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В Госдуме предложили установить предельный срок выдачи багажа в аэропорту
В Госдуме предложили установить предельный срок выдачи багажа в аэропорту
Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливается предельный срок выдачи багажа пассажирам в аэропорту после рейса - его должны... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:58
2021-03-16T17:02
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливается предельный срок выдачи багажа пассажирам в аэропорту после рейса - его должны выдавать в срок до 60 минут с момента посадки самолета, соответствующий проект размещен во вторник в электронной базе ГД.Поправки предлагаются в Воздушный кодекс РФ."В период туристического сезона для отдыхающих авиапассажиров становится частым явлением нарушение порядка выдачи багажа. Нередки случаи, когда по вине авиакомпаний выдача багажа задерживалась на неопределенное время без объяснения причин", - отмечается в пояснительной записке.Авторы проекта напоминают, что сейчас предельные сроки выдачи багажа не установлены, поэтому авиакомпании могут "самостоятельно трактовать факт нарушения этих сроков"."Законопроектом предлагается установить предельные нормы времени для выдачи багажа авиапассажирам при прибытии воздушного судна, а именно не более 60 минут с момента его прибытия", - говорится в пояснительной записке.
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туризм, новости - туризм, лдпр, госдума рф, общество

В Госдуме предложили установить предельный срок выдачи багажа в аэропорту

16:58 16.03.2021 (обновлено: 17:02 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливается предельный срок выдачи багажа пассажирам в аэропорту после рейса - его должны выдавать в срок до 60 минут с момента посадки самолета, соответствующий проект размещен во вторник в электронной базе ГД.
Поправки предлагаются в Воздушный кодекс РФ.
"В период туристического сезона для отдыхающих авиапассажиров становится частым явлением нарушение порядка выдачи багажа. Нередки случаи, когда по вине авиакомпаний выдача багажа задерживалась на неопределенное время без объяснения причин", - отмечается в пояснительной записке.
Авторы проекта напоминают, что сейчас предельные сроки выдачи багажа не установлены, поэтому авиакомпании могут "самостоятельно трактовать факт нарушения этих сроков".
"Законопроектом предлагается установить предельные нормы времени для выдачи багажа авиапассажирам при прибытии воздушного судна, а именно не более 60 минут с момента его прибытия", - говорится в пояснительной записке.
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