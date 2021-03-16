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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601552223.html
Украинский министр Ткаченко обвинил Россию в проблемах ЕС с AstraZeneca
Украинский министр Ткаченко обвинил Россию в проблемах ЕС с AstraZeneca
Сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России, чтобы... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T20:27
2021-03-16T21:47
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
astrazeneca
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России, чтобы расчистить рынок для "Спутника V", считает глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.Ряд стран Евросоюза приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это произошло после многочисленных сообщений об осложнениях у вакцинированных. Впрочем, страны Восточной Европы и ряд западных государств сохраняют по поводу этой вакцины оптимизм."Спутник" еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника", — написал Ткаченко в Telegram-канале.Министр отметил, что очень тщательно проверил, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространения этих страшилок в европейских СМИ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг информацию о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.В конце января Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в России. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.
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Украинский министр Ткаченко обвинил Россию в проблемах ЕС с AstraZeneca

20:27 16.03.2021 (обновлено: 21:47 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России, чтобы расчистить рынок для "Спутника V", считает глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Ряд стран Евросоюза приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это произошло после многочисленных сообщений об осложнениях у вакцинированных. Впрочем, страны Восточной Европы и ряд западных государств сохраняют по поводу этой вакцины оптимизм.
"Спутник" еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника", — написал Ткаченко в Telegram-канале.
Министр отметил, что очень тщательно проверил, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространения этих страшилок в европейских СМИ.
Медицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 19:26Распространение коронавируса
Выявлена новая возможная опасность вакцины AstraZeneca
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг информацию о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.
В конце января Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в России. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.
 
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