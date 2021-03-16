Украинский министр Ткаченко обвинил Россию в проблемах ЕС с AstraZeneca
20:27 16.03.2021 (обновлено: 21:47 16.03.2021)
КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России, чтобы расчистить рынок для "Спутника V", считает глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Ряд стран Евросоюза приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это произошло после многочисленных сообщений об осложнениях у вакцинированных. Впрочем, страны Восточной Европы и ряд западных государств сохраняют по поводу этой вакцины оптимизм.
"Спутник" еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника", — написал Ткаченко в Telegram-канале.
Министр отметил, что очень тщательно проверил, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространения этих страшилок в европейских СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг информацию о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.
В конце января Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в России. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.