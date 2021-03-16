https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601546330.html
Выявлена новая возможная опасность вакцины AstraZeneca
Выявлена новая возможная опасность вакцины AstraZeneca
Шведско-британская вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение, заявил SVT главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:26
2021-03-16T19:26
2021-03-16T23:40
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведско-британская вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение, заявил SVT главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл."Появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы (кроме тромбов. — Прим. ред.)", — рассказал врач.По его словам, это проявляется спустя неделю-две после вакцинации и пока зафиксировано только у десяти-пятнадцати пациентов в Европе, конкретно в Швеции таких случаев нет."Но это довольно серьезный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами", — подчеркнул Тегнелл.Как считает эпидемиолог, этот побочный эффект слишком серьезен, чтобы продолжать вакцинацию, поэтому Швеция вынуждена сделать паузу.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование инцидентов, связанных с возникновением тромбов после прививки AstraZeneca в некоторых странах ЕС.Многие европейские страны временно отказались от использования препарата из этой партии, однако ВОЗ рекомендовала продолжить его применение.
https://ria.ru/20210316/protivopokazanie-1601470575.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , швеция, в мире
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Шведско-британская вакцина AstraZeneca
может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение, заявил SVT
главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
"Появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы (кроме тромбов. — Прим. ред.)", — рассказал врач.
По его словам, это проявляется спустя неделю-две после вакцинации и пока зафиксировано только у десяти-пятнадцати пациентов в Европе
, конкретно в Швеции
таких случаев нет.
"Но это довольно серьезный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами", — подчеркнул Тегнелл.
Как считает эпидемиолог, этот побочный эффект слишком серьезен, чтобы продолжать вакцинацию, поэтому Швеция вынуждена сделать паузу.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование инцидентов, связанных с возникновением тромбов после прививки AstraZeneca в некоторых странах ЕС.
Многие европейские страны временно отказались от использования препарата из этой партии, однако ВОЗ
рекомендовала продолжить его применение.