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Выявлена новая возможная опасность вакцины AstraZeneca
Выявлена новая возможная опасность вакцины AstraZeneca
Шведско-британская вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение, заявил SVT главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:26
2021-03-16T23:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
швеция
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведско-британская вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение, заявил SVT главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл."Появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы (кроме тромбов. — Прим. ред.)", — рассказал врач.По его словам, это проявляется спустя неделю-две после вакцинации и пока зафиксировано только у десяти-пятнадцати пациентов в Европе, конкретно в Швеции таких случаев нет."Но это довольно серьезный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами", — подчеркнул Тегнелл.Как считает эпидемиолог, этот побочный эффект слишком серьезен, чтобы продолжать вакцинацию, поэтому Швеция вынуждена сделать паузу.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование инцидентов, связанных с возникновением тромбов после прививки AstraZeneca в некоторых странах ЕС.Многие европейские страны временно отказались от использования препарата из этой партии, однако ВОЗ рекомендовала продолжить его применение.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , швеция, в мире

Выявлена новая возможная опасность вакцины AstraZeneca

19:26 16.03.2021 (обновлено: 23:40 16.03.2021)
 
© REUTERS / Remo CasilliМедицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме
Медицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© REUTERS / Remo Casilli
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведско-британская вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение, заявил SVT главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
"Появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы (кроме тромбов. — Прим. ред.)", — рассказал врач.
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По его словам, это проявляется спустя неделю-две после вакцинации и пока зафиксировано только у десяти-пятнадцати пациентов в Европе, конкретно в Швеции таких случаев нет.
"Но это довольно серьезный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами", — подчеркнул Тегнелл.
Как считает эпидемиолог, этот побочный эффект слишком серьезен, чтобы продолжать вакцинацию, поэтому Швеция вынуждена сделать паузу.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование инцидентов, связанных с возникновением тромбов после прививки AstraZeneca в некоторых странах ЕС.
Многие европейские страны временно отказались от использования препарата из этой партии, однако ВОЗ рекомендовала продолжить его применение.
 
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