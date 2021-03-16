https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601463578.html

В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca

В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca

В Италии зарегистрировали восемь подозрительных смертей и четыре случая сильного ухудшения самочувствия после применения вакцины AstraZeneca, заявил гендиректор РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:20

2021-03-16T13:20

2021-03-16T14:12

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astrazeneca

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РИМ, 16 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии зарегистрировали восемь подозрительных смертей и четыре случая сильного ухудшения самочувствия после применения вакцины AstraZeneca, заявил гендиректор республиканского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини.При этом Магрини отметил, что препарат безопасен и получившим первую дозу не надо ничего предпринимать — только следить за самочувствием."Решение о приостановке приняли, потому что несколько европейских стран, включая Германию и Францию, предпочли прекратить вакцинацию после недавних единичных нежелательных явлений и предложили сделать перерыв для проверок, а затем начать заново. Это был выбор политического типа", — заверил гендиректор Aifa.По национальному плану вакцинации к лету в стране будут доступны 20 миллионов доз в месяц. На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что изучает случаи тромбоэмболических осложнений у пациентов в нескольких европейских странах после прививки AstraZeneca.Тогда же начались расследования на Сицилии, где вскоре после введения англо-шведского препарата скончались три человека.В понедельник прокуратура пьемонтского города Биелла наложила арест на партию этой вакцины из-за смерти учителя музыки после прививки.В итоге Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Швеция, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование вакцины AstraZeneca.ВОЗ рекомендует продолжать использовать препарат.

https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601405093.html

норвегия

испания

люксембург (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , воз, евросоюз, норвегия, испания, люксембург (государство), в мире