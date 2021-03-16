В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:20 16.03.2021 (обновлено: 14:12 16.03.2021)
© AP Photo / Andrew MedichiniЗакрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме
© AP Photo / Andrew Medichini
РИМ, 16 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии зарегистрировали восемь подозрительных смертей и четыре случая сильного ухудшения самочувствия после применения вакцины AstraZeneca, заявил гендиректор республиканского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини.
"Некоторые из них произошли много дней спустя после прививки. Поскольку ведутся следственные проверки, сроки затягиваются, и мы запустили срочный сбор данных и документации", — рассказал он в интервью газете la Repubblica.
При этом Магрини отметил, что препарат безопасен и получившим первую дозу не надо ничего предпринимать — только следить за самочувствием.
"Решение о приостановке приняли, потому что несколько европейских стран, включая Германию и Францию, предпочли прекратить вакцинацию после недавних единичных нежелательных явлений и предложили сделать перерыв для проверок, а затем начать заново. Это был выбор политического типа", — заверил гендиректор Aifa.
По национальному плану вакцинации к лету в стране будут доступны 20 миллионов доз в месяц.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что изучает случаи тромбоэмболических осложнений у пациентов в нескольких европейских странах после прививки AstraZeneca.
Тогда же начались расследования на Сицилии, где вскоре после введения англо-шведского препарата скончались три человека.
В понедельник прокуратура пьемонтского города Биелла наложила арест на партию этой вакцины из-за смерти учителя музыки после прививки.
ВОЗ рекомендует продолжать использовать препарат.