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https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601463578.html
В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
В Италии зарегистрировали восемь подозрительных смертей и четыре случая сильного ухудшения самочувствия после применения вакцины AstraZeneca, заявил гендиректор РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:20
2021-03-16T14:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
воз
евросоюз
норвегия
испания
люксембург (государство)
в мире
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РИМ, 16 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии зарегистрировали восемь подозрительных смертей и четыре случая сильного ухудшения самочувствия после применения вакцины AstraZeneca, заявил гендиректор республиканского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини.При этом Магрини отметил, что препарат безопасен и получившим первую дозу не надо ничего предпринимать — только следить за самочувствием."Решение о приостановке приняли, потому что несколько европейских стран, включая Германию и Францию, предпочли прекратить вакцинацию после недавних единичных нежелательных явлений и предложили сделать перерыв для проверок, а затем начать заново. Это был выбор политического типа", — заверил гендиректор Aifa.По национальному плану вакцинации к лету в стране будут доступны 20 миллионов доз в месяц. На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что изучает случаи тромбоэмболических осложнений у пациентов в нескольких европейских странах после прививки AstraZeneca.Тогда же начались расследования на Сицилии, где вскоре после введения англо-шведского препарата скончались три человека.В понедельник прокуратура пьемонтского города Биелла наложила арест на партию этой вакцины из-за смерти учителя музыки после прививки.В итоге Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Швеция, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование вакцины AstraZeneca.ВОЗ рекомендует продолжать использовать препарат.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , воз, евросоюз, норвегия, испания, люксембург (государство), в мире

В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca

13:20 16.03.2021 (обновлено: 14:12 16.03.2021)
 
© AP Photo / Andrew MedichiniЗакрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме
Закрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
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РИМ, 16 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии зарегистрировали восемь подозрительных смертей и четыре случая сильного ухудшения самочувствия после применения вакцины AstraZeneca, заявил гендиректор республиканского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини.

"Некоторые из них произошли много дней спустя после прививки. Поскольку ведутся следственные проверки, сроки затягиваются, и мы запустили срочный сбор данных и документации", — рассказал он в интервью газете la Repubblica.

При этом Магрини отметил, что препарат безопасен и получившим первую дозу не надо ничего предпринимать — только следить за самочувствием.
"Решение о приостановке приняли, потому что несколько европейских стран, включая Германию и Францию, предпочли прекратить вакцинацию после недавних единичных нежелательных явлений и предложили сделать перерыв для проверок, а затем начать заново. Это был выбор политического типа", — заверил гендиректор Aifa.
По национальному плану вакцинации к лету в стране будут доступны 20 миллионов доз в месяц.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
03:15Распространение коронавируса
Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что изучает случаи тромбоэмболических осложнений у пациентов в нескольких европейских странах после прививки AstraZeneca.
Тогда же начались расследования на Сицилии, где вскоре после введения англо-шведского препарата скончались три человека.
В понедельник прокуратура пьемонтского города Биелла наложила арест на партию этой вакцины из-за смерти учителя музыки после прививки.
В итоге Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Швеция, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование вакцины AstraZeneca.
ВОЗ рекомендует продолжать использовать препарат.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaВОЗЕвросоюзНорвегияИспанияЛюксембург (государство)В мире
 
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