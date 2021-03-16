https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601406745.html

Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca

Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T04:23

2021-03-16T04:23

2021-03-16T07:38

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

мехико

делси родригес

astrazeneca

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евросоюз

венесуэла

в мире

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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.

https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601405093.html

мехико

венесуэла

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вакцина astrazeneca, мехико, делси родригес, astrazeneca , воз, евросоюз, венесуэла, в мире