Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601406745.html
Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:23
2021-03-16T07:38
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
мехико
делси родригес
astrazeneca
воз
евросоюз
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600976971_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_3e3a9c4bfaf6239cb7430b3c2722aa91.jpg
МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601405093.html
мехико
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600976971_99:0:2423:1743_1920x0_80_0_0_3463957e40d522a7f7a04c1c0d2fdd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина astrazeneca, мехико, делси родригес, astrazeneca , воз, евросоюз, венесуэла, в мире

Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca

04:23 16.03.2021 (обновлено: 07:38 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом.
"Венесуэла не даст разрешения вакцине от AstraZeneca ввиду осложнений, которые были выявлены с этой вакциной", - сказала политик, выступление которой цитирует телеканал NTN24.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
03:15Распространение коронавируса
Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaМехикоДелси РодригесAstraZenecaВОЗЕвросоюзВенесуэлаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
12:49Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
12:49Путин встретится с губернатором Подмосковья
12:48Кремль ответил на заявления лидеров западных стран о "российской угрозе"
12:47Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами
12:43Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев
Лента новостейМолния