https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601406745.html
Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:23
2021-03-16T04:23
2021-03-16T07:38
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
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в мире
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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601405093.html
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вакцина astrazeneca, мехико, делси родригес, astrazeneca , воз, евросоюз, венесуэла, в мире